彰化139縣道「死亡彎道」再傳憾事 20多歲重機騎士疑失控自撞不治

彰化縣芬園鄉139縣道大彰路五段今日中午發生死亡車禍，一名20多歲男子騎乘大型紅牌重機行經該路段時，疑似失控自撞，當場倒地失去呼吸心跳，經送醫搶救仍因傷重不治。

彰化縣消防局指出，今天中午12時40多分接獲通報，芬園鄉大彰路五段發生機車自撞事故，救護人員到場時，發現男子倒臥路邊，所騎乘的紅牌重機倒在車道上，車體嚴重毀損。初步檢傷確認男子已無生命跡象，立即施以CPR，並建立聲門上呼吸道、以頸圈及長背板固定後，緊急送往彰化基督教醫院急救。

院方表示，該名男子頭部傷勢嚴重，經全力搶救後仍宣告不治。

警方指出，事故發生時男子獨自騎乘重機往彰化方向行駛，現場未設置監視器，後續將調閱周邊路段影像，進一步釐清事故發生原因及肇事責任。