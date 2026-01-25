影／台中婦人離家失蹤10年尋獲時已呈白骨 父陳情盼年前領回屍骨

台中市邱姓婦人10年前因罹病，獨自騎車離家後失蹤，家人苦尋無著下已將她報死亡。太平區的邱姓筍農21日下午在山區整地時發現一具人體頭顱，並已成白骨，一名資深警員因看到死者的外套而想起此案，最後經相關事證和DNA鑑定，已確定是邱婦，邱婦父親今透過市議員江和樹陳情，希望檢察官能盡速趕在過年前歸還屍骨，讓邱婦早日入土為安。

警方說，從各項跡證和DNA鑑定已確定白骨就是邱婦，但DNA鑑定僅是剛確定，還須時間作業並寫出正式寫出報告，會反映檢察官是否能加速作業。

警方說，邱姓筍農報案後，太平警分局頭汴派出所員警趕往封鎖現場清查，陸續在周邊土層中發現部分人體遺骸及一件已風化的深色Uniqlo外套等跡證。起初案情陷入膠著，但派出所張姓警員見到該案照片及特徵，想起2015年任職宏龍派出所時，當年的12月19日曾受理邱姓婦女失蹤案件。據邱婦家人說，她因罹病，獨自騎車離家後失去蹤影。當時警消人員、協勤民力及民間救難隊曾發動大規模搜救，但連續搜索數日均無所獲。

警方說，從監視錄影發現，邱婦進入頭汴坑山區後失蹤，而從她被發現的位置推斷。她在騎經產業道路時可能掉下坡坎，因此她翻落坡下的樹林裡，機車則吊掛在10多公尺外的山壁上。