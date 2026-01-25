警要求「靠邊停」BMW駕駛拒檢逆上國道 下匝道撞傷女騎士逃逸無蹤

高市一輛BMW轎車今天凌晨1點多行經五甲一路違規右轉瑞隆東路，巡邏員警攔查，駕駛拒檢逆向駛上國道，從中正交流道下匝道後，撞傷一名機車女騎士逃逸無蹤；警方駕駛有7項違規行為，開出最高計罰8.4萬元罰鍰，並通知車主到案說明。

鳳山警分局指出，今天凌晨1時44分許，新甲派出所員警巡邏經過南京路與瑞隆東路口發現一輛BMW轎車從五甲一路快速道路違規右轉，於是趨前敲窗要求駕駛「靠邊停，檢查證件就好」。

駕駛佯裝假意配合，把車子往右開時，突然又加速右轉逃逸，員警在後尾追，駕駛直接從瑞隆東路匝道逆向衝上國道，員警呼叫線上警網支援，並沿國道路肩緩慢行駛沿線巡查，發現BMW駛下中正交流道。

BMW下匝道後，在中正一路與武營路口，撞上騎機車的30歲古姓女騎士，古女倒地受傷，BMW肇事逃逸無蹤；事後有目擊網友在網路社群Threads貼文指，從國道入口逆向衝出來直接撞到人後落跑，還好騎士沒什麼大礙，警察到場後才知道，原來是攔查不停的嫌犯一路亂開逆向。