警要求「靠邊停」BMW駕駛拒檢逆上國道 下匝道撞傷女騎士逃逸無蹤

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市一輛BMW轎車今天凌晨1點多行經五甲一路違規右轉瑞隆東路，巡邏員警攔查，駕駛拒檢逆向駛上國道，從中正交流道下匝道後，撞傷一名機車女騎士逃逸無蹤；警方駕駛有7項違規行為，開出最高計罰8.4萬元罰鍰，並通知車主到案說明。

鳳山警分局指出，今天凌晨1時44分許，新甲派出所員警巡邏經過南京路與瑞隆東路口發現一輛BMW轎車從五甲一路快速道路違規右轉，於是趨前敲窗要求駕駛「靠邊停，檢查證件就好」。

駕駛佯裝假意配合，把車子往右開時，突然又加速右轉逃逸，員警在後尾追，駕駛直接從瑞隆東路匝道逆向衝上國道，員警呼叫線上警網支援，並沿國道路肩緩慢行駛沿線巡查，發現BMW駛下中正交流道。

BMW下匝道後，在中正一路與武營路口，撞上騎機車的30歲古姓女騎士，古女倒地受傷，BMW肇事逃逸無蹤；事後有目擊網友在網路社群Threads貼文指，從國道入口逆向衝出來直接撞到人後落跑，還好騎士沒什麼大礙，警察到場後才知道，原來是攔查不停的嫌犯一路亂開逆向。

警方事後針對該名駕駛瘋狂違規行為，審視相關影像後，發現駕駛除肇事逃逸刑責外，有包括蛇行、逆向的危險駕駛行為、拒絕攔檢逃逸、闖紅燈等7項違規行為，將依法開罰，累計最高可處8萬4000罰鍰，並將通知車主到案說明。

高市一輛BMW轎車今天凌晨1點多在五甲一路違規右轉瑞隆東路，駕駛拒檢逆上國道，下中正交流道匝道後，撞傷一名機車女騎士（紅圈處）後逃逸。圖／讀者提供
高市一輛BMW轎車今天凌晨1點多在五甲一路違規右轉瑞隆東路，駕駛拒檢逆上國道，下中正交流道匝道後，撞傷一名機車女騎士（紅圈處）後逃逸。圖／讀者提供
高市一輛BMW轎車今天凌晨1點多在五甲一路違規右轉瑞隆東路，駕駛拒檢逆上國道，下中正交流道匝道後（右紅圈），撞傷一名機車女騎士後逃逸。圖／讀者提供
高市一輛BMW轎車今天凌晨1點多在五甲一路違規右轉瑞隆東路，駕駛拒檢逆上國道，下中正交流道匝道後（右紅圈），撞傷一名機車女騎士後逃逸。圖／讀者提供
高市一輛BMW轎車今天凌晨1點多在五甲一路違規右轉瑞隆東路，駕駛拒檢闖紅燈。圖／讀者提供
高市一輛BMW轎車今天凌晨1點多在五甲一路違規右轉瑞隆東路，駕駛拒檢闖紅燈。圖／讀者提供
高市一輛BMW轎車今天凌晨1點多在五甲一路違規右轉瑞隆東路，駕駛拒檢逆上國道，下中正交流道匝道後（右紅圈），撞傷一名機車女騎士（左紅圈）後逃逸。圖／讀者提供
高市一輛BMW轎車今天凌晨1點多在五甲一路違規右轉瑞隆東路，駕駛拒檢逆上國道，下中正交流道匝道後（右紅圈），撞傷一名機車女騎士（左紅圈）後逃逸。圖／讀者提供

