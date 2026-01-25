台中筍農山區發現人體頭顱 警員想起10年受理協尋案 終於找到她

台中市太平區邱姓筍農21日下午在山區整地時發現一具人體頭顱，並已成白骨，隨即報警處理。太平警分局頭汴派出所一名張姓資深警員發現死者衣著特徵和10年前曾受理的邱姓婦人失蹤懸案相符，又在附近找到邱婦的機車，經報請檢察官驗屍並核對DNA，今終於確認就是邱婦，也讓邱婦家人歷經10多人終於找回她，了卻樁心願。

警方說，邱姓筍農報案後，太平警分局頭汴派出所長林忠生立即率員趕往封鎖現場逐步清查，並陸續於周邊土層中發現部分人體遺骸及一件已風化的深色Uniqlo外套等跡證。起初案情陷入膠著，但所內1位張姓警員見到該案照片及特徵，想起2015年任職宏龍派出所時，當年的12月19日曾受理1名邱姓婦女失蹤案件。據邱婦家人說，她罹有產後憂鬱症，獨自騎車離家後，疑進入頭汴坑山區後即失去蹤影。當時警消人員、協勤民力及民間救難隊曾發動大規模搜救，但連續搜索數日均無所獲。

警方根據他的回憶，在案發現場附近的山壁找到邱女騎乘的機車，比對特徵亦吻合，於是聯繫家屬到場，指認應該就是邱婦，並報請台中地檢署檢察官相驗，經採集家屬DNA進行最終比對，終於確認死者就是邱婦。