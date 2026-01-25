台中夫妻南屯參觀豪宅預售屋 屋主帶看結果3人困電梯好窘

台中市郭姓夫妻近日前往南屯區參觀一間豪宅預售屋，由屋主帶看，未料搭乘電梯時，電梯因不明原因故障，三人受困在電梯內約20分鐘，最後因無計可施，才報警求助，消防隊先用屋主提供密碼入屋後，再用扳手撬開電梯門，助三人脫困，不過原本滿懷興奮之情的看屋行程，也草草結束。

經查，郭姓夫妻有意在南屯區置產，本月19日前往南屯區一棟預售豪宅透天賞屋，由屋主帶看，豪宅尚無人入住，屋主帶郭姓夫妻搭乘豪宅電梯時，電梯因不明原停擺、門怎麼樣也打不開，三人一度受困其中，受困20分鐘後，才報警求助。

警消獲報後趕往現場，先成功解鎖屋外密碼鎖進入屋內，再拿出扳手等工具撬開電梯門，短時間即順利將三人救出。電梯門一打開，受困的三人如釋重負，直呼「終於出來了」，原本的看屋行程也因此草草結束。