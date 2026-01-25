快訊

尾牙季來襲！想抽大獎羨煞同事 5招民俗大絕放下去 非你莫屬

聽新聞
0:00 / 0:00

台中夫妻南屯參觀豪宅預售屋 屋主帶看結果3人困電梯好窘

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市郭姓夫妻近日前往南屯區參觀一間豪宅預售屋，由屋主帶看，未料搭乘電梯時，電梯因不明原因故障，三人受困在電梯內約20分鐘，最後因無計可施，才報警求助，消防隊先用屋主提供密碼入屋後，再用扳手撬開電梯門，助三人脫困，不過原本滿懷興奮之情的看屋行程，也草草結束。

經查，郭姓夫妻有意在南屯區置產，本月19日前往南屯區一棟預售豪宅透天賞屋，由屋主帶看，豪宅尚無人入住，屋主帶郭姓夫妻搭乘豪宅電梯時，電梯因不明原停擺、門怎麼樣也打不開，三人一度受困其中，受困20分鐘後，才報警求助。

警消獲報後趕往現場，先成功解鎖屋外密碼鎖進入屋內，再拿出扳手等工具撬開電梯門，短時間即順利將三人救出。電梯門一打開，受困的三人如釋重負，直呼「終於出來了」，原本的看屋行程也因此草草結束。

第四警分局呼籲，民眾若不慎受困電梯，務必保持冷靜，切勿自行撬門或強行脫困，以免發生墜落或夾傷等危險狀況，可優先使用電梯內的緊急按鈕或對講機向外求救，也可撥打電梯保養廠商電話，或直接致電119請求協助。等待救援期間保持耐心、穩定情緒，才能確保自身安全。

台中市一對夫妻19日前往南屯區賞屋，未料卻受困電梯內，警消協助脫困。圖圖／第四警分局提供
台中市一對夫妻19日前往南屯區賞屋，未料卻受困電梯內，警消協助脫困。圖圖／第四警分局提供

電梯 夫妻

延伸閱讀

高雄豪宅工地半夜26樓頂失火 市府勒令停工鑑定開罰9萬元

女困電梯沒手機...緊急鈕又沒反應 絕望時靠AirPods一招幸脫困

火星狂墜！高雄鼓山興建中30層豪宅深夜起火 頂樓整層陷火海

太子集團洗錢案進入收尾 檢調再約談「和平大苑」豪宅總管涂又文

相關新聞

台中筍農山區發現人體頭顱 警員想起10年受理協尋案 終於找到她

台中市太平區邱姓筍農21日下午在山區整地時發現一具人體頭顱，並已成白骨，隨即報警處理。太平警分局頭汴派出所一名張姓資深警...

影／機車女騎士閃汽車自摔倒進汽車底 10多人協助抬起車底救出

真是太驚險！昨天晚間8時許32歲江女騎機車行經屏東縣恆春鎮恆南路時，盧男駕駛汽車剛起步要回轉進入南下車道時，疑因距離太近...

台南永康大樓傳火警 1婦人嗆傷送醫

台南市永康區今凌晨傳出大樓火警，住在7樓的72歲婦人吸入性嗆傷送醫，詳細起火原因待進一步釐清。

桃園騎士釀禍竟落跑！受害車主怒PO網急尋行車紀錄器找人

桃園市桃園區1月22日晚間18時30分許發生一起交通事故，一名機車騎士行經文中路時，疑似因天雨路滑導致車輛失控向右偏移，擦撞一輛停放在停車格內的自小客車，然而事故發生後，騎士竟未下車處理，反而加速駛離現場，讓車主十分不滿，並於社群平台貼文尋求當時經過該路段的行車紀錄器畫面。

警要求「靠邊停」BMW駕駛拒檢逆上國道 下匝道撞傷女騎士逃逸無蹤

高市一輛BMW轎車今天凌晨1點多行經五甲一路違規右轉瑞隆東路，巡邏員警攔查，駕駛拒檢逆向駛上國道，從中正交流道下匝道後，...

台中夫妻南屯參觀豪宅預售屋 屋主帶看結果3人困電梯好窘

台中市郭姓夫妻近日前往南屯區參觀一間豪宅預售屋，由屋主帶看，未料搭乘電梯時，電梯因不明原因故障，三人受困在電梯內約20分...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。