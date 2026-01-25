騎士未依規定下車處理，反而加速駛離現場。圖：截自Threads-bobbykch

桃園市桃園區1月22日晚間18時30分許發生一起交通事故，一名機車騎士行經文中路時，疑似因天雨路滑導致車輛失控向右偏移，擦撞一輛停放在停車格內的自小客車，然而事故發生後，騎士竟未下車處理，反而加速駛離現場，讓車主十分不滿，並於社群平台貼文尋求當時經過該路段的行車紀錄器畫面。

自小客車停在路邊卻慘被騎士撞傷。圖：讀者提供

被害車主事後在社群平台發文感嘆，「被不知名機車撞，然後機車就跑了。」且由於案發當時正下著大雨，行車紀錄器視線受阻，未能清晰拍到對方的車牌號碼，目前正焦急尋求當時行經該路段的好心人提供行車紀錄器畫面。

對此，桃園分局說明，自小客車停放於停車格內遭機車騎士撞擊，車主事後發現車輛毀損向警方報案，員警依規定受理並積極調閱監視器追查該騎士到案說明以釐清肇事狀況。駕駛人肇事後未依規定處置逕自離去，已違反道路交通管理處罰條例第62條規定，處1千元以上3千元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照一至三個月，該分局將依法予以告發。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園騎士釀禍竟落跑！受害車主怒PO網急尋行車紀錄器找人