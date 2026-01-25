假冒AMD蘇姿丰誆「贈書」　北市翁險遭詐300萬元

快訊

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市一名退休老翁日前遭遇假投資詐騙，準備陸續匯出近299萬元，所幸銀行行員發現異狀報警處理，當場攔阻匯款並將剛匯出的款項圈存止扣，才順利保住老翁積蓄。

警方表示，詐騙集團假冒美國超微半導體公司（AMD）執行長蘇姿丰，透過網路聯繫老翁，以「贈送書籍」為名吸引老翁加入LINE好友，又透過溫情攻勢，誘使老翁加入「保證獲利的內部投資計畫」，老翁信以為真，便到銀行匯款。

銀行行員關懷提問時發現異狀，報警處理，轄區中山警分局圓山派出所員警獲報到場，上向老翁說明常見詐騙手法及個案，老翁驚覺受騙，立刻打消匯款100萬元念頭，後續也在警方及行員協助下，將當天上午剛匯出的199萬元圈存止扣，及時保住積蓄。

警方呼籲，詐騙手法日新月異，尤其是針對長者的「贈書贈物」活動常是詐騙的起手式，應提高警覺小心查證。警方與轄區金融機構已建立聯防機制，隨時守護民眾財產，民眾若遇到疑似詐騙情境，應保持冷靜，撥打165或110專線詳加查證，以免受騙。

台北市警局中山分局。記者李隆揆／攝影
台北市警局中山分局。記者李隆揆／攝影

