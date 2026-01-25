影／機車女騎士閃汽車自摔倒進汽車底 10多人協助抬起車底救出

真是太驚險！昨天晚間8時許32歲江女騎機車行經屏東縣恆春鎮恆南路時，盧男駕駛汽車剛起步要回轉進入南下車道時，疑因距離太近，江女閃避不及摔倒後滑入汽車車底，警方剛好巡邏目擊，一旁熱心10多名路人連旁幫忙抬起汽車，江女救出後送往醫院就醫，意識清楚無大礙。

恆春警分局看丁派出所員警昨天晚間8時許巡邏時經過恆南路時，32歲江女騎機車行經恆南路時，一旁64歲盧男開著汽車從路邊起步要回轉進入南下車道，疑因距離太近，江女閃避不及自摔，摔倒後人滑進汽車底。

警方剛好巡邏經過發現，趕緊下車協助事故並通報救護車，一旁經過民眾見狀趕緊幫忙，10多名路人連忙趕緊抬起汽車，江女被救出後送往恆春基督教醫院就醫，意識清楚，無大礙。