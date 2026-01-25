不滿鄰居停車場家門口裝監視器 她拆下辯侵害隱私權仍遭判拘役40天

陳姓女子與住家大樓曹姓鄰居有監視器訴訟糾紛，陳女疑不耐走法律程序，竟自行將曹裝在地下停車場的二支監視器拆下，又拔除曹裝在家門口的監視器充電座，曹報警提告竊盜、毀損；台南地院審理時，陳女否認犯行，辯稱曹侵害她的隱私權，仍判處拘役40日。可上訴。

判決書指出，陳姓女子與曹姓男子是台南市東區一間大樓5樓鄰居，2人長期有裝設監視器訴訟糾紛，陳女疑不耐走法律程序，前年1月27日下午3時許，將曹裝設在在大樓地下室機車停車格前電錶箱上、右側開關箱內監視器各1支以及行動電源、電源線均扯落取走。

陳女之後將行動電源、電源線棄置在地下室抽水馬達間，同年4月23日下午4時許，再將曹裝在住家前的監視器充電座拔除，並以丟擲及腳踢等方式毀損致不堪使用；曹報警提告，檢方將陳女依竊盜、毀損等罪嫌提起公訴，聲請簡易判決處刑。

台南地院審理時，因陳女曾無正當理由未到庭，加上否認犯行，法院認不宜以簡易判決處刑，改依通常程序審理；陳女辯稱，當天看到曹裝的視器侵犯到她的隱私權，且懷疑有竊大樓的電，所以將監視器拆下來放置在地下室樓梯間，沒有拿走，經過的人可以看到。

陳女表示，她沒有硬拉電表箱裡的監視器電源，不是她凹折的，本來就那樣；後來的行為是出家門時，突然發現上方有一支監視器，疑似竊占公共電源，沒有經過區分所有權人同意，她當下用封箱膠帶把監視器鏡頭封起來，只有把監視器拔下來，已忘記當天的事情。

曹姓男子證稱，陳女是他的鄰居，因長期有裝設監視器的訴訟，知道其穿著打扮，可以確定竊取及毀損物品的就是陳女；陳女先用一棍狀物要將電錶箱上的監視器敲下來，敲不下來就徒手拿，另外再拿走開關箱內的監視器，拉扯行動電源及電源線，犯案時有戴手套。

法院勘驗監視器錄影光碟，認定陳女行為與曹的證詞相符，另外曹證稱陳女拔除其住家大門外監視器充電座並摔在地上，並踢向樓梯，亦與監視器畫面相符；認定陳女辯稱沒有竊盜故意、空言忘記當天發生事情，顯不可採，

至於陳女辯稱，曹裝設監視器侵害其隱私權，又疑似竊公共電源，未經過區分所有權人同意；法院認為，本案監視器裝設位置在公共空間，住家門口監視器則朝向曹家大門，並非對著陳女住處，均難認侵害陳女隱私權、構成為保全自己權利的正當作為，辯解均非可採。