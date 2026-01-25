失智嬤寒風中身形顫抖、神情慌張 潭子警開警車載她回家
寒流來襲，台中清晨氣溫驟降，潭子區一名86歲老婦前天獨自外出看診，搭公車下車時迷失方向徘徊街頭，身形顫抖、神情慌張。潭子國小警衛人員見狀報警求助，潭北派出所員警到場，耐心詢問並協助查證身分，聯繫家屬，警員也開巡邏車載她回家。
大雅分局潭北派出所巡佐吳嘉仁、警員廖乃嫺前天上午8時48分巡邏勤務時，接獲民眾報案，稱於潭子國小有位老婦疑似走失，警方獲報後趕往現場，發現86歲老婦在寒風中瑟縮，她說早上到大里區診所看診，返家途中搭乘公車至潭子國小下車，要轉車返家卻一時不知如何是好。
老婦記得自己的姓名，警方透過電腦查證身分後，打電話通知其子，對方說母親有輕微失智。警方考量寒流低溫，決定直接載她返家，避免再度受寒或迷失。
員警載老婦回家，兒子在家中見母親平安無事後鬆了一口氣，頻頻向警方致謝，表示母親年事已大，近期有輕微失智且獨居，所幸遇到熱心民眾及警方，才能順利找回母親。
大雅警分局表示，家中長輩若有疑似失智情形，盡可能避免讓其獨自外出。可以幫長輩配戴防走失手鍊，或在隨身物品繡上緊急聯絡人電話，確保家人在意外迷路時，可以第一時間連絡到親屬，讓失智長者能盡早平安返家。
