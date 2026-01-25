快訊

起床神物不貪睡！他設計iPhone鬧鐘APP「賴床1次噴300元」 網驚：睡醒就破產

直播／霍諾德現身全場歡呼！ 輕裝上陣超悠哉

正妹YTR合體「三合一主機」！PS5＋Switch 2＋Xbox 散熱器竟用傳統工藝打造

失智嬤寒風中身形顫抖、神情慌張 潭子警開警車載她回家

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

寒流來襲，台中清晨氣溫驟降，潭子區一名86歲老婦前天獨自外出看診，搭公車下車時迷失方向徘徊街頭，身形顫抖、神情慌張。潭子國小警衛人員見狀報警求助，潭北派出所員警到場，耐心詢問並協助查證身分，聯繫家屬，警員也開巡邏車載她回家。

大雅分局潭北派出所巡佐吳嘉仁、警員廖乃嫺前天上午8時48分巡邏勤務時，接獲民眾報案，稱於潭子國小有位老婦疑似走失，警方獲報後趕往現場，發現86歲老婦在寒風中瑟縮，她說早上到大里區診所看診，返家途中搭乘公車至潭子國小下車，要轉車返家卻一時不知如何是好。

老婦記得自己的姓名，警方透過電腦查證身分後，打電話通知其子，對方說母親有輕微失智。警方考量寒流低溫，決定直接載她返家，避免再度受寒或迷失。

員警載老婦回家，兒子在家中見母親平安無事後鬆了一口氣，頻頻向警方致謝，表示母親年事已大，近期有輕微失智且獨居，所幸遇到熱心民眾及警方，才能順利找回母親。

大雅警分局表示，家中長輩若有疑似失智情形，盡可能避免讓其獨自外出。可以幫長輩配戴防走失手鍊，或在隨身物品繡上緊急聯絡人電話，確保家人在意外迷路時，可以第一時間連絡到親屬，讓失智長者能盡早平安返家。

台中一名失智老婦寒風中身形顫抖、神情慌張，潭子警員開警車載她回家。圖／警方提供
台中一名失智老婦寒風中身形顫抖、神情慌張，潭子警員開警車載她回家。圖／警方提供

老婦 失智 母親

延伸閱讀

失智女深夜騎車跨區遊蕩8公里 八德警伸援助8旬老母團圓

女醫看診到吐血...不想再被當提款機停業離家 家人卻報失蹤逼出面

容易得失智症的人「常有一共同習慣」2招簡單練習活化大腦健康

洪詩照顧失智公公話題延燒 李運慶挨酸「錯嫁」回嗆：是你嫁嗎？

相關新聞

台南永康大樓傳火警 1婦人嗆傷送醫

台南市永康區今凌晨傳出大樓火警，住在7樓的72歲婦人吸入性嗆傷送醫，詳細起火原因待進一步釐清。

中壢商圈住家火警 火勢半小時撲滅無人受傷

桃園市中壢區延平路靠近百貨商圈一透天厝住家今晚火警，消防局9點14分據報，6分鐘後到達現場半小時撲滅火勢，幸無人受傷。

廣角鏡／毒駕落跑 警開槍逮人

黃姓男子昨天凌晨三點多涉毒駕，行經台北市信義區莊敬路時使用手機還跨越雙黃線，六張犁派出所員警攔查，黃應對到一半，突然踩油...

嘉義92歲老翁被撞死 警11小時後才發現有人肇逃未酒測

嘉義縣六腳鄉更寮村一處產業道路昨天發生車禍，92歲楊姓老翁騎微型電動車，不明原因傷重倒地，送醫搶救今天宣告不治。警方循線...

影／基隆晚間2地發生火警 消防員趕赴現場救援

基隆市安樂區武聖街50巷一棟民宅今晚發生火警，大量濃煙不斷竄出，還傳出爆炸聲響，由於擔心有人受困，大批消防人員趕至救援，...

台南知名二手專賣店今晨傳竊案 名牌包、名表被偷損失約200萬

來自日本的知名二手專賣台南店今凌晨3時許傳出重大竊案，商場大門遭人打開並竊取店內玻璃櫃內的多件名牌包、名表等物，粗估損失...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。