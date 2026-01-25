離婚被討錢 回「好」代價16萬

高雄劉姓男子與陳姓妻子離婚後，向法院提告追討交往及婚姻期間代墊的家電與旅遊費用，陳女抗辯款項屬「贈與」不應返還。橋頭地方法院審理發現，陳女曾在通訊軟體ＬＩＮＥ上針對還款要求回覆「好」字，法官認定雙方已成立「債務承認契約」，判她須給付十六萬餘元及利息。

劉與陳女原為配偶關係，二○二三至二○二四年間，劉陸續出資購買洗衣機、電視、冰箱等多項家電供陳女住處使用，共計支出十五萬餘元，還在二○二四年三月同遊韓國時，由劉代墊陳女的機票與住宿費用約一萬六千元。詎料，兩個月後感情生變，劉因此要求陳女返還款項。

陳女辯稱，家電及旅遊費用都是劉於雙方關係存續期間心甘情願的付出，屬於「贈與」而非借貸，沒有返還義務。

法官調查，劉姓男子二○二四年五月一日還曾購置價值四萬五千元的沙發送到陳女住處，但短短四天之後便鬧分手。雙方協議分手時，陳女也曾傳訊說要劉列出金額，並提供她匯款帳戶。

「把我買妳新房子家電的錢還我」劉二○二五年二月再次要求陳女還錢，並列出家電費用總額，向陳女表示「去零頭給我十五萬二」，陳女則回覆「好」，法官認定債務承認契約成立。

陳女雖然辯稱回覆「好」字僅是無心、隨意之語，但法官認為陳女已是成年人，對於文字意思應有一定程度了解，依社會通念，回覆「好」即代表同意對方請求，不得事後以「無心」卸責，因此判陳女應給付劉家電費用及韓國旅費，合計十六萬八千四百三十八元。