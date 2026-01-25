拿司法當報復工具 檢察官：不應輕縱

誣告罪立法目的是為防止無辜者遭惡意、虛構控訴而蒙受刑責，同時節省司法資源。有檢察官指誣告行為在性侵害案件中影響嚴重，因性犯罪極仰賴被害人指述，若成立又是重罪，司法必須謹慎釐清，誣告浪費調查心力、排擠急迫案件資源，不應輕縱。

台中地檢署檢察官戴旻諺查出郭姓女子謊稱遭男友性侵，除依誣告罪嫌起訴，更指為調查性侵是否屬實，警員必須初步釐清、調監視器、採證，檢察官需閱卷、查法律見解、定調查方針、開庭及寫書類，書記官、法警與郵務人員也各司其職，醫事人員則負責驗傷、採檢體。

戴旻諺說，這些人犧牲時間，把人生浪費在一件郭女心知肚明「根本不存在、毫無調查必要」的誣告案上，除浪費警政、司法及醫療資源，更排擠有急迫需求案件。郭女在偵查中自白，誣告損害止於檢察官，但他認為不應給予緩起訴。

檢方分析，性侵害多屬密室犯罪，加害人、被害人身處密閉空間，沒有監視器、旁人目擊，因此被害人口述、指證內容相當重要，在偵查、審理時常會視其供述前後是否一致、有無重大矛盾，再輔以傷勢、遇害後情緒反應，或外部監視器、親友間證詞等作為定罪與否的判斷。

在少數情況下，若案件高度仰賴被害人單一指述，可能衍生誣告風險，類似情侶間為報復對方，有目的性地提告遭性侵，如精心安排證詞、「表演」事後反應，有機率導致司法誤判。

一名法官表示，以強制性交罪為例，法定刑為三年以上、十年以下的重刑，若有人惡意控訴遭性侵，證詞又無明顯瑕疵，在對造抗辯理由薄弱的情況下，誣告恐讓對方蒙受不白之冤，背負性侵罪犯惡名，後果嚴重。