嘉義92歲老翁被撞死 警11小時後才發現有人肇逃未酒測

嘉義縣六腳鄉更寮村一處產業道路昨天發生車禍，92歲楊姓老翁騎微型電動車，不明原因傷重倒地，送醫搶救今天宣告不治。警方循線追查發現有一輛小貨車疑肇事逃逸，但事發已過11小時，未對小貨車駕駛酒測，依法將車主吳楊姓女子函送地檢署，詳細車禍原因仍待調查釐清。

據了解，楊男在產業道路與小貨車相撞，傷重倒地不起，小貨車駕駛見狀叫救護車，隨後直接離開現場，未等警方到場。員警到場時只見微型電動車受損嚴重，經調查發現事發時有一輛小貨車在場，研判並未單純自摔案件，循線追查找到小貨車車主，通知到案說明。

駕駛小貨車的吳楊姓女子自稱，她與楊男是遠方親戚，事故後離開現場，是為了要通知楊男的家屬趕去醫院。因吳楊姓女子未留在事故現場，離開時間已過11小時，未實施酒測，警方依肇事逃逸、過失致死罪嫌將吳楊姓女子函送嘉義地檢署偵辦，詳細肇事原因仍待調查釐清。