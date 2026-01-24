影／基隆晚間2地發生火警 消防員趕赴現場救援

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市安樂區武聖街50巷一棟民宅今晚發生火警，大量濃煙不斷竄出，還傳出爆炸聲響，由於擔心有人受困，大批消防人員趕至救援，破門搜索後未發現有人，起火點為車輛起火，目前還在灌救中。

基隆市消防局今晚8時18分獲報，安樂區武聖街50巷一棟民宅1、2樓有火舌竄出，濃煙非常大，派遣安樂、中山、百福、七堵共12車21人趕至。

消防人員到場發現濃煙竄出，現場有爆炸聲響，為車輛起火。屋主自外趕至確認起火戶無人，持續周遭確認，目前無人員傷亡，持續搶救中，共疏散8人，目前無人傷亡。

另外，湖海路沙灘附近同時也有一輛汽車起火，付之一炬，幸好車內無人。由於才傳出小隊長詹能傑殉職，今天晚間又有兩處火警，讓消防人員疲於奔命。

基隆市安樂區武聖街50巷一棟民宅今晚發生火警，大量濃煙不斷竄出，消防人員破門搶救。記者游明煌／翻攝
消防人員 基隆 火災

