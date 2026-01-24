悼勇消詹能傑殉職 基隆市消防局-角落消火伴粉絲專頁全黑

基隆暗夜惡火釀2死4傷，仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，基隆市消防局-角落消火伴粉絲專頁今晚首頁全黑悼念詹能傑，民眾留言「我們一直都在陪著您，我流淚不停，請保重加油。」

基隆市消防局-角落消火伴粉絲專頁在詹能傑殉職當天，貼文「慟，小隊長，任務已經結束，一路好走，我們會記得 祢為了救人而犧牲了自己。」

今天傍晚粉專貼出消防局昨召開「樂利三街集合住宅火警」災害事故調查會啟動會議，針對1月21日在安樂區樂利三街社區火災之搶救經過，進行初步檢視與彙整，期盼在沉痛之中，務實檢討、策進未來救災安全。今晚首頁換成全黑悼念詹能傑。