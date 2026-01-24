台南知名二手專賣店今晨傳竊案 名牌包、名表被偷損失約200萬

來自日本的知名二手專賣台南店今凌晨3時許傳出重大竊案，商場大門遭人打開並竊取店內玻璃櫃內的多件名牌包、名表等物，粗估損失約200萬元。台南市警二分局已調閱監視器，鎖定特定對象，正積極追查當中。

「台南的海德沃夫暫停營業、然後有美女警員出沒」有人發現該商店沒開，裡頭並有員警到場了解現場狀況，並將PO上Thread社群，引發討論。目擊者說，不知道發生什麼事就是拉封鎖線，然後裡面的人都很嚴肅，一直在整理架上的東西；有一位女警員在裡面，後來沒多久就離開了。

長樂派出所所長江昀龍說，分局於今凌晨3時許接獲民眾報案，稱商場大門遭人打開並竊取二手商品店內物品，經調閱相關監視器，目前已鎖定特定對象，積極查緝中。

據了解，竊嫌疑偷機車代步，選在凌晨下手，似有計畫，藉此規避警方的追緝。而竊賊徒手打開店門，進入賣場後，直奔店內陳列高價精品展示櫃，直接偷走多件名牌包及名表，粗估損失約200萬元。