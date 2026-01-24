影／車熄火停路邊…男一句話吞罰單PO網公審 桃園警秀密錄器還原

桃園市八德警方昨天深夜執行巡邏勤務，在廣福路1062號附近發現一輛黑色轎車熄火停在路中間，準備開單舉發時，見車主現身稱車輛沒油故障，本來覺得狀況情有可原，但因為對方一句「流氓」發生激烈爭執，最後也依道路交通管理條例開了一張罰單給對方。

被開單的男子不滿警方開單，將雙方爭執過程PO網公審，抱怨桃園警察欺負老百姓，但網路風向一面倒向警方，批男子違規又態度不佳才會惹火員警。

警方指出，巡邏員警準備開單時，男子確實提著油現身，但態度十分囂張，不願配合查驗身分。他雖然有說「對不起」，但又衝著員警說「你就流氓，趕快開一開會怎樣」等語，甚至對著員警咆哮，所以員警決定依法告發。

警方表示，男子車輛雖然是因為沒油才停放路中間，故障車必須在車後方架設警示牌提醒來車。員警到場時未發現警示牌，因此依照道路交通管理處罰條例第55條「未依規定臨時停車」開單舉發並要求男子盡速排除駛離。