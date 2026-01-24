娃娃機當提款機？慣竊自備萬用鑰匙行竊零錢遭警拘提
台北市近期接連發生多起娃娃機台店家遭竊案件，至少13家娃娃機台店家遭殃，台北市刑警大隊鎖定袁姓慣竊涉嫌，追查後發現他自備萬用鑰匙，將娃娃機當提款機行竊，警方1月中旬，在新北市三重區成功將袁嫌拘提到案。
北市刑大肅竊組表示，北市近期接連發生多起娃娃機台店家遭竊案件，警方調閱監視器畫面及蒐集相關情資後，鎖定曾多次因竊盜案件遭警方查獲的袁姓慣竊涉有重嫌。
袁嫌專門挑選無人看管的娃娃機台店家下手，以自備鑰匙開啟機台零錢箱竊取現金，犯案手法相當熟練，即便店內裝設監視設備仍照樣行竊。
警方彙整多起被害店家報案資料後，報請台北地檢署指揮偵辦，警方多日埋伏與跟監蒐證，1月中旬拘提袁嫌到案，清查他共涉嫌13起娃娃機台竊盜案件。全案警詢後，依涉嫌加重竊盜罪，移送地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言