聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市近期接連發生多起娃娃機台店家遭竊案件，至少13家娃娃機台店家遭殃，台北市刑警大隊鎖定袁姓慣竊涉嫌，追查後發現他自備萬用鑰匙，將娃娃機當提款機行竊，警方1月中旬，在新北市三重區成功將袁嫌拘提到案。

北市刑大肅竊組表示，北市近期接連發生多起娃娃機台店家遭竊案件，警方調閱監視器畫面及蒐集相關情資後，鎖定曾多次因竊盜案件遭警方查獲的袁姓慣竊涉有重嫌。

袁嫌專門挑選無人看管的娃娃機台店家下手，以自備鑰匙開啟機台零錢箱竊取現金，犯案手法相當熟練，即便店內裝設監視設備仍照樣行竊。

警方彙整多起被害店家報案資料後，報請台北地檢署指揮偵辦，警方多日埋伏與跟監蒐證，1月中旬拘提袁嫌到案，清查他共涉嫌13起娃娃機台竊盜案件。全案警詢後，依涉嫌加重竊盜罪，移送地檢署偵辦。

袁姓男子（左）自備萬用鑰匙在娃娃機台店行竊零錢。記者廖炳棋／翻攝
袁姓男子（左）自備萬用鑰匙在娃娃機台店行竊零錢。記者廖炳棋／翻攝

娃娃機 竊盜

相關新聞

公道價？101到新生北路「機車拋錨拖吊」報價4.5萬 警到場改收2000元

曾參選新北市議員的殯葬網紅「鋼鐵爸」阮橋本昨天在臉書發文，稱朋友女兒的125cc機車在101大樓前拋錨，打電話給拖吊場求...

黑煙直竄天際！高雄蝦料理店失火 2樓鐵皮屋全面燃燒

高雄市五甲一路一處蝦料理店今天傍晚4時48分突傳出火警，在風勢助長下，2樓鐵皮屋建物火勢全面燃燒，滾滾黑煙像龍捲風竄上天...

人去哪了？男自撞安全島竟棄車逃逸 台南警聯絡車主釐清案情

一名男子今晨4時許駕駛轎車沿台南中西區金華路南向北左轉成功路，不明原因自撞安全島後自行下車離去，台南市警二分局員警到達，...

娃娃機當提款機？慣竊自備萬用鑰匙行竊零錢遭警拘提

台北市近期接連發生多起娃娃機台店家遭竊案件，至少13家娃娃機台店家遭殃，台北市刑警大隊鎖定袁姓慣竊涉嫌，追查後發現他自備...

影／山友登關山嶺山步道不慎跌倒 消防徒步救援傷者下山

台東縣海端鄉關山嶺山步道今天上午發生山域救援案件。一行4名登山客行經步道1.1公里處時，其中1名約30歲男性不慎跌倒，當...

影／桃園男違停挨罰…發文公審警「欺負老百姓」 網友反應一面倒

桃園市一名劉姓男子昨(23)日晚間23時許開車行經八德區時，因車輛沒油故障停放在廣福路1062號前道路中，遭到巡邏員警盤查。劉男事後在社群平台發文指控員警情緒激動且拉扯車門要求其下車受檢...

