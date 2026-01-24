娃娃機當提款機？慣竊自備萬用鑰匙行竊零錢遭警拘提

台北市近期接連發生多起娃娃機台店家遭竊案件，至少13家娃娃機台店家遭殃，台北市刑警大隊鎖定袁姓慣竊涉嫌，追查後發現他自備萬用鑰匙，將娃娃機當提款機行竊，警方1月中旬，在新北市三重區成功將袁嫌拘提到案。

北市刑大肅竊組表示，北市近期接連發生多起娃娃機台店家遭竊案件，警方調閱監視器畫面及蒐集相關情資後，鎖定曾多次因竊盜案件遭警方查獲的袁姓慣竊涉有重嫌。

袁嫌專門挑選無人看管的娃娃機台店家下手，以自備鑰匙開啟機台零錢箱竊取現金，犯案手法相當熟練，即便店內裝設監視設備仍照樣行竊。