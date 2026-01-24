聽新聞
人去哪了？男自撞安全島竟棄車逃逸 台南警聯絡車主釐清案情
一名男子今晨4時許駕駛轎車沿台南中西區金華路南向北左轉成功路，不明原因自撞安全島後自行下車離去，台南市警二分局員警到達，不見駕駛在場，通報拖吊場將該車拖至路邊，以免影響交通。警方指出，目前正聯絡車主到案說明，至於肇事原因尚待釐清。
據了解，目擊者看到車輛撞到安全島，心想上前幫忙時，車內駕駛自行脫困，見到有人報案，駕駛竟轉身離開現場，把車輛丟在現場，相當可疑。
二分局表示，員警查看車內狀況，並未發現違禁品或可疑物品；後續正聯繫車主到場說明，進一步釐清案發時駕駛及事故原因。
警方指出，發生事故，駕駛依規定應留在現場並通報警方處理，若逕行離去，可依道路交通管理處罰條例規定開罰，汽車駕駛肇事無人受傷或死亡，未依規定處置可處1000元以上3000元以下罰鍰，若逃逸並得吊扣駕照1至3月；肇事逃逸案件通知車主到場說明，無故不到或不提供駕駛資料者，也可能被吊扣車牌1至3月。
