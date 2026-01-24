公道價？101到新生北路「機車拋錨拖吊」報價4.5萬 警到場改收2000元

曾參選新北市議員的殯葬網紅「鋼鐵爸」阮橋本昨天在臉書發文，稱朋友女兒的125cc機車在101大樓前拋錨，打電話給拖吊場求助，沒想到拖車載到中山區新生北路，報價竟然高達4萬5870元，女孩嚇到了報警，業者在警察面前仍氣焰囂張，怒批根本耍流氓。警方到場告知可提告詐欺，最後雙方協調業者改收「2000元」。

鋼鐵爸發文開頭就嗆對方是「土匪」，他說朋友的女兒機車拋錨，打電話給拖吊業者，對方電話報價講的天花亂墜，稱出車1500、每一公里加30元，結果到了目的地，業者當場變臉，帳單一甩出來變成4萬5870元。

他說，女孩見到「天文數字」嚇到了報警，沒想到業者完全沒在怕，氣焰依然囂張，口氣大道不行根本耍流氓，質疑「坐地起價就是王法嗎」？

他列舉明細指出，101到新生北路「遠程」出車5000元、「遠程」返車5000元、機車檔車救援絞7500元、絞盤作業8000元、多次作業5000元、夜間加成5000元、基本出車1200元。

他說，一台150CC的機車卻被當成翻覆的砂石車在救援，還有加成服務費，零零總總加起來硬要收4.5萬元，已經足夠買半台新車，抨擊「業者看準小女生孤身一人，先用低報價誘騙，等車被拖走人被扣住，再用流氓姿態硬逼人吐錢」。

對此，中山警方證實有此事，稱22日晚上9點多獲報報案，新生北路一段有道路救援報價糾紛案件，到場了解，黃姓報案女子稱她的魏姓男友因機車拋錨委託私人拖吊業者協助拖吊，惟業者蔡姓男子在信義區將機車拖至指定地點後，開口要求拖吊費用與事前電話報價不符，因此發生爭議。

警方在現場說明相關法律權益，詢問是否提出詐欺告訴，惟當事人表示暫不提告，雙方經溝通後自行協商達成共識，警方也告知，未來如有需要，可依法提出告訴。

據了解，最後雙方協調，同意以2000元解決紛爭，警方未介入。