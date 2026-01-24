影／山友登關山嶺山步道不慎跌倒 消防徒步救援傷者下山

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣海端鄉關山嶺山步道今天上午發生山域救援案件。一行4名登山客行經步道1.1公里處時，其中1名約30歲男性不慎跌倒，當場出現左腳劇烈疼痛，疑似骨折，同行友人隨即報案求助。

消防局於上午11時5分接獲通報後，立即啟動山域救援機制，派遣利稻分隊、海端分隊及關山大隊前往支援，共出動3輛救援車、6名消防人員趕赴現場。救援人員沿步道徒步進入山區，於下午1時30分順利接觸傷者。

現場評估發現，傷者意識清楚、呼吸正常，但左腳明顯受傷，救援人員隨即進行包紮與固定處置，並使用捲式擔架（SKED）協助將傷者安全運送下山。歷經數小時接力救援，於下午4時13分平安抵達登山口。

經再次檢視，傷者左腳為脫臼狀況，隨後由救護車送往關山慈濟醫院進一步治療。消防局提醒，山區步道地形多變，民眾從事登山健行活動時，務必評估自身體能狀況，穿著合適裝備，並留意行走安全，以降低意外發生風險。

台東縣海端鄉關山嶺山步道今天上午發生山域救援案件。一行4名登山客行經步道1.1公里處時，其中1名約30歲男性不慎跌倒，消防徒步救援傷者下山。圖／台東縣消防局提供
台東縣海端鄉關山嶺山步道今天上午發生山域救援案件。一行4名登山客行經步道1.1公里處時，其中1名約30歲男性不慎跌倒，消防徒步救援傷者下山。圖／台東縣消防局提供

