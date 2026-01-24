專挑無人店家下手！偷北市娃娃機台零錢箱得手10萬 32歲慣竊落網

快訊

中央社／ 台北24日電

<a href='/search/tagging/2/北市' rel='北市' data-rel='/2/141228' class='tag'><strong>北市</strong></a>近來發生13起<a href='/search/tagging/2/娃娃機' rel='娃娃機' data-rel='/2/180840' class='tag'><strong>娃娃機</strong></a>台店家遭竊，警方追查發現，32歲慣竊袁男專挑選無人看管店家下手，自備鑰匙開啟機台零錢箱偷錢，得手約10萬元，循線於新北拘提到案。示意圖／ingimage
北市近來發生13起娃娃機台店家遭竊，警方成立專案小組追查發現，32歲慣竊袁男專挑選無人看管店家下手，自備鑰匙開啟機台零錢箱偷錢，得手約10萬元，循線於新北拘提到案。

台北市警察局刑事警察大隊今天發布破案新聞稿表示，北市近期接連發生多起娃娃機台店家遭竊案件，嚴重影響商家營業秩序及財產安全，肅竊組獲報後，立即聯合相關分局成立專案小組追查。

專案小組經調閱監視器畫面和蒐集相關情資後，鎖定有多次竊盜案件紀錄的慣竊袁男涉有重嫌，並發現他專挑無人看管的娃娃機台店家下手，以自備鑰匙開啟機台零錢箱竊取現金，犯案手法相當熟練，即便店內裝設監視設備仍照樣行竊。

經多日埋伏、跟監蒐證，專案小組見時機成熟，於1月中旬在新北市三重區將袁男拘提到案，清查其共涉13起娃娃機台竊盜案件，非法所得約為新台幣10萬元。

全案警詢後，將袁男依涉嫌加重竊盜罪移送台北地檢署偵辦。

