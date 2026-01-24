確定闖紅燈！三立採訪車撞銀行釀10傷 仍有4人住院...受害者位置曝光
67歲男子林庭芳昨天開三立電視台採訪車行經台北市中山區一江街，要左轉南京東路時，失控撞入路口的彰化銀行吉林分行，撞擊力道大，兩個ATM都被撞毀，銀行更直接被撞出一個大洞，採訪車「插入」跟建築物合而為一。
林沒有酒駕，現場滿目瘡痍，釀10人輕重傷，至今仍有4人在院治療，警詢後被過失重傷害、過失傷害罪嫌移送法辦；由於肇事後說詞反覆，一下子稱「機械故障、車輛轉速突然提高」，又稱「當時恍神」，無法明確交代事發經過，檢察官複訊後諭令50萬元交保、限制出境出海。
中山分局交通分隊昨天調閱路口監視器畫面，還沒有影像可以證明是闖紅燈，稍早其他角度事發監視器畫面曝光，只見一輛汽車在南京東路要直行通過，燈號從紅燈轉綠燈超過2秒，林駕駛的採訪車才從一江街出現、穿越路口，顯見林確定闖紅燈。
轄區中山警方公布傷者資訊，包括採訪車內的乘客、記者何孟哲（33歲）輕傷；賴姓女客戶（89歲）在銀行內辦事，遭碎石擊中輕傷；賴姓女客戶的越南籍看護（50歲）同遭碎石擊中輕傷；路人張姓男子（42歲）路過遭波及輕傷；王姓男子（47歲）在銀行內辦事，遭碎石擊中輕傷。
還有路人簡姓男子（28歲）當時在騎樓遭撞飛重傷，送醫後恢復意識；陳姓男子（34歲）騎機車經過輕傷；李姓女子（32歲）路過在騎樓被撞飛重傷，但全身撕裂傷、生命跡象穩定需縫合傷口；路人吳姓女子（37歲）在騎樓被撞飛，意識恢復、臉部顴骨、胸腔多處骨折；肇事駕駛林庭芳輕傷、未送醫。
事發後至今，送醫9人已有5人出院，而傷勢嚴重的簡男腦出血，仍在台大醫院治療；陳男肋骨骨折，在松山三總治療；李女腦出血，在仁愛醫院治療；吳女腦出血、胸腔骨折，在台大醫院治療。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言