確定闖紅燈！三立採訪車撞銀行釀10傷 仍有4人住院...受害者位置曝光

67歲男子林庭芳昨天開三立電視台採訪車行經台北市中山區一江街，要左轉南京東路時，失控撞入路口的彰化銀行吉林分行，撞擊力道大，兩個ATM都被撞毀，銀行更直接被撞出一個大洞，採訪車「插入」跟建築物合而為一。

林沒有酒駕，現場滿目瘡痍，釀10人輕重傷，至今仍有4人在院治療，警詢後被過失重傷害、過失傷害罪嫌移送法辦；由於肇事後說詞反覆，一下子稱「機械故障、車輛轉速突然提高」，又稱「當時恍神」，無法明確交代事發經過，檢察官複訊後諭令50萬元交保、限制出境出海。

中山分局交通分隊昨天調閱路口監視器畫面，還沒有影像可以證明是闖紅燈，稍早其他角度事發監視器畫面曝光，只見一輛汽車在南京東路要直行通過，燈號從紅燈轉綠燈超過2秒，林駕駛的採訪車才從一江街出現、穿越路口，顯見林確定闖紅燈。

轄區中山警方公布傷者資訊，包括採訪車內的乘客、記者何孟哲（33歲）輕傷；賴姓女客戶（89歲）在銀行內辦事，遭碎石擊中輕傷；賴姓女客戶的越南籍看護（50歲）同遭碎石擊中輕傷；路人張姓男子（42歲）路過遭波及輕傷；王姓男子（47歲）在銀行內辦事，遭碎石擊中輕傷。

還有路人簡姓男子（28歲）當時在騎樓遭撞飛重傷，送醫後恢復意識；陳姓男子（34歲）騎機車經過輕傷；李姓女子（32歲）路過在騎樓被撞飛重傷，但全身撕裂傷、生命跡象穩定需縫合傷口；路人吳姓女子（37歲）在騎樓被撞飛，意識恢復、臉部顴骨、胸腔多處骨折；肇事駕駛林庭芳輕傷、未送醫。