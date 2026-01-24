快訊

確定闖紅燈！三立採訪車撞銀行釀10傷 仍有4人住院...受害者位置曝光

全美急凍！嚴陣以待強烈冬季風暴「凍雨來襲」體感溫度恐達零下45度

蔡尚樺主持仁寶尾牙慘摔 蕭煌奇「過肩摔」救援、阿Ken私下暖舉曝光

確定闖紅燈！三立採訪車撞銀行釀10傷 仍有4人住院...受害者位置曝光

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

67歲男子林庭芳昨天開三立電視台採訪車行經台北市中山區一江街，要左轉南京東路時，失控撞入路口的彰化銀行吉林分行，撞擊力道大，兩個ATM都被撞毀，銀行更直接被撞出一個大洞，採訪車「插入」跟建築物合而為一。

林沒有酒駕，現場滿目瘡痍，釀10人輕重傷，至今仍有4人在院治療，警詢後被過失重傷害、過失傷害罪嫌移送法辦；由於肇事後說詞反覆，一下子稱「機械故障、車輛轉速突然提高」，又稱「當時恍神」，無法明確交代事發經過，檢察官複訊後諭令50萬元交保、限制出境出海。

中山分局交通分隊昨天調閱路口監視器畫面，還沒有影像可以證明是闖紅燈，稍早其他角度事發監視器畫面曝光，只見一輛汽車在南京東路要直行通過，燈號從紅燈轉綠燈超過2秒，林駕駛的採訪車才從一江街出現、穿越路口，顯見林確定闖紅燈。

轄區中山警方公布傷者資訊，包括採訪車內的乘客、記者何孟哲（33歲）輕傷；賴姓女客戶（89歲）在銀行內辦事，遭碎石擊中輕傷；賴姓女客戶的越南籍看護（50歲）同遭碎石擊中輕傷；路人張姓男子（42歲）路過遭波及輕傷；王姓男子（47歲）在銀行內辦事，遭碎石擊中輕傷。

還有路人簡姓男子（28歲）當時在騎樓遭撞飛重傷，送醫後恢復意識；陳姓男子（34歲）騎機車經過輕傷；李姓女子（32歲）路過在騎樓被撞飛重傷，但全身撕裂傷、生命跡象穩定需縫合傷口；路人吳姓女子（37歲）在騎樓被撞飛，意識恢復、臉部顴骨、胸腔多處骨折；肇事駕駛林庭芳輕傷、未送醫。

事發後至今，送醫9人已有5人出院，而傷勢嚴重的簡男腦出血，仍在台大醫院治療；陳男肋骨骨折，在松山三總治療；李女腦出血，在仁愛醫院治療；吳女腦出血、胸腔骨折，在台大醫院治療。

畫面可見，三立採訪車明顯闖紅燈。記者翁至成／翻攝
畫面可見，三立採訪車明顯闖紅燈。記者翁至成／翻攝
三立採訪車昨天失控撞入中山區南京東路、一江街口的彰化銀行，釀10人輕重傷。記者翁至成／攝影
三立採訪車昨天失控撞入中山區南京東路、一江街口的彰化銀行，釀10人輕重傷。記者翁至成／攝影
三立採訪車昨天失控衝撞北市彰化銀行，造成10人輕重傷，警方查扣車輛釐清肇事原因。記者潘俊宏／攝影
三立採訪車昨天失控衝撞北市彰化銀行，造成10人輕重傷，警方查扣車輛釐清肇事原因。記者潘俊宏／攝影
三立採訪車昨天失控撞入中山區南京東路、一江街口的彰化銀行，釀10人輕重傷。記者翁至成／攝影
三立採訪車昨天失控撞入中山區南京東路、一江街口的彰化銀行，釀10人輕重傷。記者翁至成／攝影
三立採訪車昨天失控撞入中山區南京東路、一江街口的彰化銀行，釀10人輕重傷，肇事駕駛林庭芳（圖中灰衣黑褲者）呆站在一旁。記者翁至成／翻攝
三立採訪車昨天失控撞入中山區南京東路、一江街口的彰化銀行，釀10人輕重傷，肇事駕駛林庭芳（圖中灰衣黑褲者）呆站在一旁。記者翁至成／翻攝
三立採訪車昨天失控撞入中山區南京東路、一江街口的彰化銀行，釀10人輕重傷。傷勢最嚴重的3名傷者位置圖。記者翁至成／翻攝、後製
三立採訪車昨天失控撞入中山區南京東路、一江街口的彰化銀行，釀10人輕重傷。傷勢最嚴重的3名傷者位置圖。記者翁至成／翻攝、後製

闖紅燈 台大醫院 撞飛

延伸閱讀

影／最新畫面曝！三立採訪車沒煞車砲彈般「插進銀行」 3人被撞飛

影／台中女開車闖紅燈…2騎士根本來不及閃 前後撞上畫面全拍下

疑搶黃燈肇禍！三立採訪車暴衝彰銀釀10人受傷 駕駛50萬交保

三立採訪車林姓駕駛失控撞進銀行 移送北檢複訊

相關新聞

偵防車要哪款好？刑警心聲：開電動和油電車才能「藏於無形」

便衣刑警辦案都開偵防車，要「藏於無形」，許多刑警說，心目中最佳的偵防車希望是油電或電動車，比較安靜，在寂靜處埋伏時可幫上...

確定闖紅燈！三立採訪車撞銀行釀10傷 仍有4人住院...受害者位置曝光

67歲男子林庭芳昨天開三立電視台採訪車行經台北市中山區一江街，要左轉南京東路時，失控撞入路口的彰化銀行吉林分行，撞擊力道...

影／桃園男違停挨罰…發文公審警「欺負老百姓」 網友反應一面倒

桃園市一名劉姓男子昨(23)日晚間23時許開車行經八德區時，因車輛沒油故障停放在廣福路1062號前道路中，遭到巡邏員警盤查。劉男事後在社群平台發文指控員警情緒激動且拉扯車門要求其下車受檢...

桃園住宅疑電器負荷重釀火警 平鎮消防分隊提預防解方

桃園市平鎮區日前發生透天厝疑電器負荷過度導致火警，幸無人受傷，起火原因仍待鑑定。第四消防大隊平鎮分隊表示，消防署統計電氣...

澎湖鳥嶼漁船翻覆1人落海 搜救人員冒低溫潛水搜救

澎湖縣白沙鄉鳥嶼村漁港外海昨天下午驚傳漁船翻覆意外，一名吳姓漁民落海失蹤，澎湖縣消防局接獲通報後持續展開搜救，繼昨晚搜尋...

醉男半夜當街持生魚片刀追砍仇人 被逮辯：只想嚇嚇他

新北市梁姓男子本月初酒後半夜當街持生魚片刀追砍素有嫌隙陳姓男子被警方當場壓制逮捕，梁被逮後辯稱，「只是想嚇嚇他。」新北地...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。