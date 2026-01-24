影／桃園男違停挨罰…發文公審警「欺負老百姓」 網友反應一面倒
桃園市一名劉姓男子昨(23)日晚間23時許開車行經八德區時，因車輛沒油故障停放在廣福路1062號前道路中，遭到巡邏員警盤查。劉男事後在社群平台發文指控員警情緒激動且拉扯車門要求其下車受檢，質疑警方「欺負老百姓」。對此，八德警分局回應，因車輛嚴重違規停放路中，員警依法執行查證與舉發，並要求駕駛儘速排除故障車輛以維護交通安全。
大安派出所說明，員警昨日執行巡邏勤務，在廣福路1062號前發現劉男自小客車嚴重違規，駕駛劉男稱因車輛沒油造成故障，警方查證劉男身分，未發現違禁品，當場舉發違規行為後，命其儘速排除駛離。
然而，劉男在貼文中不滿指出，自己已配合提供證件，也不反對警員開單，但員警卻情緒激動地不斷拉動車門，強烈要求其下車，讓他質疑，「現在開單都是要下車才能開單嗎？」認為警方執法過當。但有網友看完影片後也留下相反意見表示，「看不出警察有任何刁難之處啊」、「他們也是在認真工作，民眾配合下車也沒什麼吧」、「他們也會有怕突發狀況，相互理解就好」。
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】八德男違停挨罰PO文公審警「欺負老百姓」網看完反應一面倒
