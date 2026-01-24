澎湖馬公與西嶼接連傳火警 警消全力搶救無人傷亡

快訊

中央社／ 澎湖縣24日電

馬公中華路店家與西嶼赤馬住家今天近午時分傳火警，澎湖消防局立即前往搶救，火勢迅速撲滅，所幸僅房屋受損，未造成人員傷亡，起火原因及財物損失由消防局調查釐清。

澎湖縣消防局今天上午11時5分接獲民眾報案，指西嶼鄉赤馬村110號後方冒出大量濃煙，疑似發生火警，請求派員搶救。消防局獲報後，立即派遣西嶼分隊前往搶救，火勢一度因風勢擴大，白沙分隊前往支援，火勢於近午時分撲滅。

消防局於11時32分再接獲民眾報案，指稱馬公市中華路351號某帆布行發生火警。由於店內堆積大量易燃物品，火勢一度猛烈，消防局出動馬公分隊及鄰近分隊消防人員搶救，港警消防隊也支援救火，火勢於半小時後獲得控制。

澎湖消防局表示，西嶼與馬公兩處火警，共出動16車36人前往灌救，火勢皆在最短時間獲得控制。所幸僅房屋受損，未造成人員傷亡，起火原因及財物損失由消防局調查釐清。

澎湖

