偵防車要哪款好？刑警心聲：開電動和油電車才能「藏於無形」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

便衣刑警辦案都開偵防車，要「藏於無形」，許多刑警說，心目中最佳的偵防車希望是油電或電動車，比較安靜，在寂靜處埋伏時可幫上大忙，另外，配備也希望能有衛星導航和高畫質行車紀錄器，加強蒐證等，不要落後被監控對象太多。

北市刑警向議員反映，北市刑警單位很多的偵防車，大部分是同`一款車，很多毒犯、不良份子都知道北市刑警都開這種車，易造成跟監、偵查不利。不過也有刑警說，這款車是休旅車，坐在車內埋伏守候時，其實滿舒服。

員警指出，警政署提供多款式車輛給地方警察機關選購，但北市刑事人員卻幾乎是使用一款休旅車，有一次因為開這輛車被犯嫌察覺，事後逮到人，犯嫌也說看到這種車，大概就知道警察在附近。

基層員警建議，如果要大量採購，其實可以採購不同種類，有需要時單位可以互相換車，避免同樣款式集中或都開同款車出勤；為了防止身分被識破，也有刑警會在偵防車上「偽裝」，例如故意裝酷炫的裝飾，例如「LED眼睛」

至於刑警心目中最佳的偵防車，大多數人希望車內空間可以比一般轎車大，還有故障率低，現在的油電車，甚至電動車，可以在寂靜處埋伏時幫上大忙，另外，配備也希望能有衛星導航和高畫質行車紀錄器。

資深刑警表示，過去北市的偵防車，曾配備過賓士300、BMW525、道奇、千里馬、雪佛蘭、Alfa Romeo ，也曾經有採購過一些在業界賣相不好、銷售差、性能配備陽春的車，當做偵防車，開去外縣市辦案，就曾被識破，還被笑「你是警察齁？」。也有員警強調車子的性能很重要，如果要飛車追逐，性能差太多，一定被對方「海放」。

便衣刑警辦案需要開偵防車。圖為雲林縣警局為強化警政量能，縣長張麗善（左）動支第二預備金購置16輛新式偵防車。記者陳雅玲／攝影。報系資料照
便衣刑警辦案需要開偵防車。圖為雲林縣警局為強化警政量能，縣長張麗善（左）動支第二預備金購置16輛新式偵防車。記者陳雅玲／攝影。報系資料照

衛星導航 北市 警察

偵防車要哪款好？刑警心聲：開電動和油電車才能「藏於無形」

