澎湖鳥嶼漁船翻覆1人落海 搜救人員冒低溫潛水搜救
澎湖縣白沙鄉鳥嶼村漁港外海昨天下午驚傳漁船翻覆意外，一名吳姓漁民落海失蹤，澎湖縣消防局接獲通報後持續展開搜救，繼昨晚搜尋未果，今天上午再集結消防及民間救難協會潛水人員頂著寒風低溫下水搜救，無奈經過兩輪搜索，至今仍未發現失蹤者蹤影。
據了解，這起意外發生在昨天下午2時許，鳥嶼村「休閒漁政0148號」船筏於鳥嶼漁港港嘴處翻覆，吳姓漁民不慎落海，澎湖縣消防局鳥嶼消防分隊昨晚6時許利用退潮時機，由小隊長鄭源率員架梯下至漁港消波塊區域搜尋，雖全力搜查至晚間8時，但因夜色昏暗且視線不佳，並未發現落海者。
為把握黃金救援時間，消防局今天上午8時再派遣第二大隊4名隊員，會同由理事長陳志達率領的澎湖縣救難協會10名潛水人員，共計14人搭乘「鉅航6號」快艇前往事故海域搜索。
由於現場氣候寒冷，海水溫度極低，搜救人員穿著防寒衣、背負氣瓶下水，針對翻覆地點及周邊消波塊水域展開地毯式搜索，潛水人員在險惡的風浪中於載浮載沉的事故船隻旁來回搜尋，岸上及船上人員則神情凝重緊盯水面。
搜救隊伍前後進行了兩梯次的高強度水下作業，遺憾的是直至上午10時30分仍未尋獲落海的吳姓漁民，相關單位表示持續關注海象狀況，不放棄任何搜尋機會。
