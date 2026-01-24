醉男半夜當街持生魚片刀追砍仇人 被逮辯：只想嚇嚇他
新北市梁姓男子本月初酒後半夜當街持生魚片刀追砍素有嫌隙陳姓男子被警方當場壓制逮捕，梁被逮後辯稱，「只是想嚇嚇他。」新北地檢署日前依恐嚇危害安全罪嫌起訴梁男。
起訴指出，50歲梁姓男子今年1月4日凌晨2時許，酒後在永和區竹林路191巷內，巧遇平日與他素有嫌隙的27歲陳姓男子，雙方一言不合引發激烈口角，梁男涉持生魚片刀揮舞追人，作勢恐嚇陳男。
因大半夜2人爭吵聲吵醒巷內住戶，又見有人持刀欲逞凶急忙報案，轄區永和警方獲報速趕抵，當壓制逮捕梁男並查扣逞凶用生魚片刀1把。
梁男在警詢及檢方偵訊時，辯稱「並沒有要恐嚇陳男，只是想嚇嚇他。」檢察官勘驗案發現場監視器影像及目擊證人說詞，認梁男確有持刀追砍陳男的行為，日前依恐嚇危害安全罪嫌起訴。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言