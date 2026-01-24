彰化28歲無照女駕賓士失控撞特斯拉…豐田也倒楣 2人受傷送醫

無駕駛執照的28歲王姓女子今天凌晨駕駛銀色賓士車，行經彰化市中山路1段時，突然失控撞上停在超商前的一輛特斯拉跟另一輛豐田轎車，共造成2人受傷送醫，肇事原因由警方調查中。

警方調查，王女今天凌晨駕駛銀色賓士車，從溪湖要回台中，0時52分許行經化中山路一段時，不明原因突然右轉，碰撞到熄火停放超商前的一輛特斯拉跟另一輛豐田轎車，由於撞擊力大，豐田轎車車頭受損，車內兩名男子的臉部受到擦挫傷，送往秀傳醫院。

受傷的這兩名男子當時均在前座，其中駕駛眼角有1公分的撕裂傷，坐副駕男子因為戴眼鏡，眼鏡破碎傷及鼻梁，有較大撕裂傷，兩人意識都清楚沒有生命危險