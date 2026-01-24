影／三重正義國小校門前打架 快打警力抓走酒醉大叔

快訊

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區正義國小校門前方昨晚集結快打警力把人押上車，警笛和吵雜聲驚動大樓住戶錄影貼上網好奇發生什麼事？結果只是3個中年大叔喝醉酒打架，甚至連為何起衝突，也因為實在太醉說不清楚。

監視器拍到昨晚8時31分左右，1輛計程車停靠三重區信義西街正義國小校門斜對面，3名男子一開門下車，其中2人就開始推擠大打出手，計程車見狀連忙開走，2人從路旁打到路中央，另1人不斷在勸架。

恰巧有1名警員巡邏經過，立刻趨前隔開雙方並通報支援，快打部隊隨即趕抵8人，將3名男子帶回派出所。原來39歲蔡男、61歲陳男、51歲黃男彼此認識，一起喝酒之後共乘計程車到案發地點，一下車就推擠打架。

3人醉到說不清楚為何打架，互不提出告訴，聲稱因為在車上玩笑開過頭引發口角衝突。最後警方將先動手打人的蔡男依違反社會秩序維護法第87條加暴行於人，移請三重簡易法庭裁罰，可處1萬8千元以下罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

三重區正義國小校門斜前方昨晚有3名男子喝酒醉，其中2人大打出手，另1人居中勸架，稍後3人都被警方帶走。記者林昭彰／翻攝
