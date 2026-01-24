快訊

110年至113年統一發票少發86億獎金 賴士葆轟財政部玩數字遊戲

寒假首日桃機塞爆！多家航空劃位系統突異常 已修復並恢復正常營運

霍諾德攀台北101延期 氣象署曝台北今雨綿綿原因…明天恐怕也不樂觀

台東酒駕機車男撞傷2晨運婦肇逃 警逮人法辦

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市仁義北路今清晨發生一起交通事故，1輛機車追撞2名正要去晨運的婦人，騎士肇逃。警方獲報後迅速展開追查，於案發地點附近找到肇事人及車輛，經酒測發現駕駛酒測值超標，依法移送偵辦。

警方指出，清晨6點31分接獲110報案，指仁義北路一帶發生交通事故。員警到場後，2名受傷婦人指當時在路上走，被機車從後撞上，騎士撞了就跑掉了。救護人員將傷者送醫治療，2人意識清楚，詳細傷勢仍待醫院評估。

由於肇事機車未留在現場，警方立即擴大查訪，並調閱周邊路口監視器畫面循線追查，隨後在附近發現1名形跡可疑的陳姓男子及疑似肇事機車。經盤查確認其涉有肇事逃逸情事，警方當場對其實施酒測，測得呼氣酒精濃度達每公升0.30毫克，已超過法定標準。

警方隨即將陳男帶返派出所調查，詢問後依公共危險及肇事逃逸等罪嫌，依法移送地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾切勿酒後駕車，尤其清晨與黃昏時段為運動人口較多的時候，駕駛人應減速慢行、提高警覺，注意行人安全。

同時提醒，若不慎發生交通事故，應立即停車、通報警方並協助傷者救護，切勿心存僥倖逃離現場，以免觸犯刑責，得不償失。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台東市仁義北路今清晨發生一起交通事故，1輛機車疑似撞上正要去晨間運動的民眾後未停留即離開現場，造成2名女性受傷送醫。圖／台東警分局提供
台東市仁義北路今清晨發生一起交通事故，1輛機車疑似撞上正要去晨間運動的民眾後未停留即離開現場，造成2名女性受傷送醫。圖／台東警分局提供
台東市仁義北路今清晨發生一起交通事故，1輛機車疑似撞上正在晨間運動的民眾後未停留即離開現場，造成2名女性受傷送醫。圖／台東警分局提供
台東市仁義北路今清晨發生一起交通事故，1輛機車疑似撞上正在晨間運動的民眾後未停留即離開現場，造成2名女性受傷送醫。圖／台東警分局提供

交通事故 肇逃 酒駕 酒測

延伸閱讀

台東2婦女遭機車撞傷 肇逃少年折返關心露餡

澎湖男酒駕自撞肇事 車毀人傷還送辦

「黑白大廚2」林盛根驚爆6次前科！4次酒駕又無照　慘被切割親上火線

影／撞人誤認路面坑洞？高雄男肇逃2小時後到案竟酒駕

相關新聞

78歲阿嬤倒垃圾被資源回收車撞死 女兒哭喊：我真的很不孝

桃園市龜山清潔隊昨在收運途中發生重大車禍，釀1死6傷，目前肇事的吳姓資源回收車駕駛與83歲骨折婦人仍在加護病房觀察，詳細...

彰化市鬧區買菜婦過斑馬線 大貨車司機沒看到撞死她

今天上午9時20分許，彰化市中正路與中民街口發生大卡車撞死買菜婦人車禍，疑因婦人過馬路行經車前時，大貨車司機未發現，車子...

台東酒駕機車男撞傷2晨運婦肇逃 警逮人法辦

台東市仁義北路今清晨發生一起交通事故，1輛機車追撞2名正要去晨運的婦人，騎士肇逃。警方獲報後迅速展開追查，於案發地點附近...

國道深夜2車狂飆追逐鬥毆？ 警消到場沒看到人卻發現20萬元紙鈔

國1台南永康路段昨晚一輛轎車突然停在路肩、駕駛跳車下邊坡，隨後一車5人持球棒下車追趕，如果車輛發現紛紛報案。員警、消防員...

影／台中女開車闖紅燈…2騎士根本來不及閃 前後撞上畫面全拍下

台中楊姓女子昨晚開車經北區時闖紅燈，造成2名機車騎士接連撞上倒地，當時在後方的外送員全程目擊，行車記錄器也拍下撞擊瞬間，...

小琉球45歲潛水教練昨自由潛水失蹤 今持續搜尋中

昨日小琉球一名潛水教練早上10點多到大福漁港附近自由潛水後便失蹤，她先生直到晚上見妻子未返家，著急報案。消防人員昨晚搜救...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。