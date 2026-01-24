台東酒駕機車男撞傷2晨運婦肇逃 警逮人法辦
台東市仁義北路今清晨發生一起交通事故，1輛機車追撞2名正要去晨運的婦人，騎士肇逃。警方獲報後迅速展開追查，於案發地點附近找到肇事人及車輛，經酒測發現駕駛酒測值超標，依法移送偵辦。
警方指出，清晨6點31分接獲110報案，指仁義北路一帶發生交通事故。員警到場後，2名受傷婦人指當時在路上走，被機車從後撞上，騎士撞了就跑掉了。救護人員將傷者送醫治療，2人意識清楚，詳細傷勢仍待醫院評估。
由於肇事機車未留在現場，警方立即擴大查訪，並調閱周邊路口監視器畫面循線追查，隨後在附近發現1名形跡可疑的陳姓男子及疑似肇事機車。經盤查確認其涉有肇事逃逸情事，警方當場對其實施酒測，測得呼氣酒精濃度達每公升0.30毫克，已超過法定標準。
警方隨即將陳男帶返派出所調查，詢問後依公共危險及肇事逃逸等罪嫌，依法移送地檢署偵辦。
警方呼籲，民眾切勿酒後駕車，尤其清晨與黃昏時段為運動人口較多的時候，駕駛人應減速慢行、提高警覺，注意行人安全。
同時提醒，若不慎發生交通事故，應立即停車、通報警方並協助傷者救護，切勿心存僥倖逃離現場，以免觸犯刑責，得不償失。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
