國道深夜2車狂飆追逐鬥毆？ 警消到場沒看到人卻發現20萬元紙鈔

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

國1台南永康路段昨晚一輛轎車突然停在路肩、駕駛跳車下邊坡，隨後一車5人持球棒下車追趕，如果車輛發現紛紛報案。員警、消防員到場沒看到人，卻在草叢看見近20萬千元紙鈔。網路傳這是「黑吃黑遭追殺」。警方表示，將通知相關車主說明。

國道監視器顯示，2輛轎車昨晚在國1台南路段飆車追逐，前車在南下318.3公里處煞停路肩，車內男子下車跳過護欄下邊坡狂奔。接著尾隨車輛5人手持球棒追打。路過民眾報案不過警方與消防人員到場都沒看到人。不過消防員在兩處草叢各發現1大疊千元鈔，金額近20萬元。

台南市消防局表示，昨晚10時28分119受理新市區國道1號318.4公里南下緊急救護勤務，請消防員前往協尋是否有人摔出路肩。消防員配合國道巡邏車先至至313.4公里新市地磅站，雙方會合後南下至318.4公里處向上及向下找尋，因未發現人員交由現場警方處理。

國道四隊請永康警分局、台南市消防局派員協助，不過相關人員到場只發現第一輛車停在路肩，跳下邊播及後面追趕的人都不見。有人認為可能是「黑吃黑」或債務糾紛，逃跑男子身上的錢不小心掉落邊坡。警方已調閱監視畫面清查2車要找車主到案說明。

國道深夜兩車狂飆追逐，警消場沒看到人發現20萬紙鈔。圖／讀者提供
國道深夜兩車狂飆追逐，警消場沒看到人發現20萬紙鈔。圖／讀者提供

