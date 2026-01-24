78歲阿嬤倒垃圾被資源回收車撞死 女兒哭喊：我真的很不孝

桃園市龜山清潔隊昨在收運途中發生重大車禍，釀1死6傷，目前肇事的吳姓資源回收車駕駛與83歲骨折婦人仍在加護病房觀察，詳細發生經過有待釐清；事件引發各界關注，各種提升清潔隊收運安全意見浮現，環保局初步檢討，考慮新增設備防範意外重演。

昨天傍晚6時許，龜山清潔隊吳姓隊員（52歲）駕駛資源回收車沿街收運垃圾，途經龜山區中興路169號附近時，突然人不舒服昏厥，但腳還踩在油門，整輛車緩慢往前滑行約20公尺後撞上前方垃圾車，夾傷6名正在倒垃圾的民眾，而通常在垃圾車後方執勤的清潔隊員當時正在操作車斗壓縮垃圾，疑倒垃圾人潮眾多擋住視線，所以未注意後方車輛靠近。

事件造成一名78歲婦人傷勢嚴重，送醫搶救仍回天乏術，另有一名83歲婦人右腿骨折還在加護病房治療，而吳姓駕駛因昏厥、意識紊亂也還在醫院觀察，其餘傷者經治療後已出院。

死亡的婦人遺體昨晚9時許送桃園殯儀館暫存，家屬難忍悲痛情緒大哭。其中一名女兒哽咽說道，「我真的很不孝」，自責都沒有回去看母親，旁人見狀連忙攙扶安慰她若工作忙也沒辦法，但她仍哭說，「怎麼辦，媽媽一個人會害怕」等語；市長張善政昨天也到殯儀館慰問家屬，允諾給家屬最大的支持，也會查清事件真相始末，給家屬交代。