快訊

110年至113年統一發票少發86億獎金 賴士葆轟財政部玩數字遊戲

寒假首日桃機塞爆！多家航空劃位系統突異常 已修復並恢復正常營運

霍諾德攀台北101延期 氣象署曝台北今雨綿綿原因…明天恐怕也不樂觀

台東2婦女遭機車撞傷 肇逃少年折返關心露餡

中央社／ 台東縣24日電

今天清晨台東市2名婦女遭機車撞擊倒地，肇事車輛逃逸。消防人員在現場搶救時，1名少年出現關心傷者，路人懷疑他就是肇事者並通知警方到場處理，少年隨後坦承肇事逃逸。

今天清晨5時許，2名晨運婦女在仁義北路上遭機車撞擊倒地，肇事機車隨即逃逸。1名路過男子看到2人躺在地上，立即報警並協助交通管制。

這名男子告訴現場媒體，他協助救護2名婦女時，看到遠處有機車停在路邊，騎士回頭看了一下就跑掉。後來有1名少年與1名少女到現場查看受傷婦女，警方還叫他們「回去睡覺，不要看熱鬧」。

男子說，一般人不會清晨跑那麼遠看車禍，他直覺這對少年應該是肇事者折返回現場，於是尾隨他們，果然發現疑似肇事機車，趕緊報警逮人。

警方隨後循線查獲陳姓少年，並帶回派出所。陳姓少年坦承肇事，表示因害怕才逃離現場。

負責處理此案的台東縣警察局台東分局豐里派出所所長蘇群皓接受中央社記者訪問表示，今天清晨6時31分許接獲110報案，指台東市仁義北路一帶發生交通事故。警方到場了解，疑似機車撞擊晨間運動民眾，造成2名女性受傷送醫，肇事逃逸。

他表示，員警隨即擴大查訪並循線追查，於附近發現可疑人員及肇事車輛，經盤查確認為陳姓駕駛人涉肇事逃逸，並當場實施酒測，酒測值達0.30mg/L。警方依法將其帶回偵辦，並依公共危險及肇事逃逸等罪嫌移送法辦。

台東分局呼籲，民眾駕駛車輛切勿酒後上路，行經清晨或黃昏等運動人潮較多時段，務必減速慢行、提高警覺，以確保自身及他人安全。另提醒，若不慎發生交通事故，應立即停車、通報警方並協助傷者救護，切勿心存僥倖逃逸，以免觸犯刑責，得不償失。

台東 交通事故 運動

延伸閱讀

影／撞人誤認路面坑洞？高雄男肇逃2小時後到案竟酒駕

中壢毒駕連環撞！男持海洛因、安毒上路 吸喪屍煙彈肇逃遭逮

影／新北男報警指控他人肇逃 卻被查出自己酒駕、毒駕

女騎士路口撿掉落狗罐頭遭轉彎汽車撞上 駕駛肇逃到案稱行動不便

相關新聞

78歲阿嬤倒垃圾被資源回收車撞死 女兒哭喊：我真的很不孝

桃園市龜山清潔隊昨在收運途中發生重大車禍，釀1死6傷，目前肇事的吳姓資源回收車駕駛與83歲骨折婦人仍在加護病房觀察，詳細...

彰化市鬧區買菜婦過斑馬線 大貨車司機沒看到撞死她

今天上午9時20分許，彰化市中正路與中民街口發生大卡車撞死買菜婦人車禍，疑因婦人過馬路行經車前時，大貨車司機未發現，車子...

台東酒駕機車男撞傷2晨運婦肇逃 警逮人法辦

台東市仁義北路今清晨發生一起交通事故，1輛機車追撞2名正要去晨運的婦人，騎士肇逃。警方獲報後迅速展開追查，於案發地點附近...

國道深夜2車狂飆追逐鬥毆？ 警消到場沒看到人卻發現20萬元紙鈔

國1台南永康路段昨晚一輛轎車突然停在路肩、駕駛跳車下邊坡，隨後一車5人持球棒下車追趕，如果車輛發現紛紛報案。員警、消防員...

影／台中女開車闖紅燈…2騎士根本來不及閃 前後撞上畫面全拍下

台中楊姓女子昨晚開車經北區時闖紅燈，造成2名機車騎士接連撞上倒地，當時在後方的外送員全程目擊，行車記錄器也拍下撞擊瞬間，...

小琉球45歲潛水教練昨自由潛水失蹤 今持續搜尋中

昨日小琉球一名潛水教練早上10點多到大福漁港附近自由潛水後便失蹤，她先生直到晚上見妻子未返家，著急報案。消防人員昨晚搜救...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。