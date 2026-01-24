台東2婦女遭機車撞傷 肇逃少年折返關心露餡

今天清晨台東市2名婦女遭機車撞擊倒地，肇事車輛逃逸。消防人員在現場搶救時，1名少年出現關心傷者，路人懷疑他就是肇事者並通知警方到場處理，少年隨後坦承肇事逃逸。

今天清晨5時許，2名晨運婦女在仁義北路上遭機車撞擊倒地，肇事機車隨即逃逸。1名路過男子看到2人躺在地上，立即報警並協助交通管制。

這名男子告訴現場媒體，他協助救護2名婦女時，看到遠處有機車停在路邊，騎士回頭看了一下就跑掉。後來有1名少年與1名少女到現場查看受傷婦女，警方還叫他們「回去睡覺，不要看熱鬧」。

男子說，一般人不會清晨跑那麼遠看車禍，他直覺這對少年應該是肇事者折返回現場，於是尾隨他們，果然發現疑似肇事機車，趕緊報警逮人。

警方隨後循線查獲陳姓少年，並帶回派出所。陳姓少年坦承肇事，表示因害怕才逃離現場。

負責處理此案的台東縣警察局台東分局豐里派出所所長蘇群皓接受中央社記者訪問表示，今天清晨6時31分許接獲110報案，指台東市仁義北路一帶發生交通事故。警方到場了解，疑似機車撞擊晨間運動民眾，造成2名女性受傷送醫，肇事逃逸。

他表示，員警隨即擴大查訪並循線追查，於附近發現可疑人員及肇事車輛，經盤查確認為陳姓駕駛人涉肇事逃逸，並當場實施酒測，酒測值達0.30mg/L。警方依法將其帶回偵辦，並依公共危險及肇事逃逸等罪嫌移送法辦。

台東分局呼籲，民眾駕駛車輛切勿酒後上路，行經清晨或黃昏等運動人潮較多時段，務必減速慢行、提高警覺，以確保自身及他人安全。另提醒，若不慎發生交通事故，應立即停車、通報警方並協助傷者救護，切勿心存僥倖逃逸，以免觸犯刑責，得不償失。