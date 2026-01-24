快訊

影／台中女開車闖紅燈…2騎士根本來不及閃 前後撞上畫面全拍下

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中楊姓女子昨晚開車經北區時闖紅燈，造成2名機車騎士接連撞上倒地，當時在後方的外送員全程目擊，行車記錄器也拍下撞擊瞬間，更感嘆「開車上路能不能集中精神一點啊」；警方獲報確認楊女違規，但酒測值為0，2名騎車受傷，1人送醫。

台中第二分局1月23日晚上10點多獲報，北區太原路、榮華街口發生車禍，到場確認1輛小客車與2輛機車交通事故。

警方查，楊姓女子（26歲）當時開白色小客車由榮華街沿進化北路，往漢口路方向直行，在案發路口卻闖紅燈，造成行駛在太原路的石姓、郭姓女騎士（26歲、23歲）閃避不及紛紛撞上，2名女騎士倒地受傷。

警方指出，車禍造成石女嘴部、身體多處擦挫傷送醫治療，郭女則腳部擦挫傷未送醫。經對楊女、石女及郭女3人酒測數值均為0，已依規定蒐證處理，並調閱路口監視器影像，釐清案情。

楊女開車闖紅燈，造成2名女機車騎士閃避不及撞上受傷。圖／警方提供
楊女開車闖紅燈，造成2名女機車騎士閃避不及撞上受傷。圖／警方提供

