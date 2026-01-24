快訊

少年耍帥在永康農會站牌前把玩折疊刀 嚇壞路人報警挨罰

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

黃姓少年去年10月13日在台南永康區農會公車站牌前大剌剌的持玩具折疊刀揮舞，嚇壞路人向警方舉發，經警調閱監視器畫面後循線查獲，他說，因覺得帥氣而把玩折疊刀。法官認該刀雖未開鋒的玩具刀，卻是金屬製品具殺傷刀，認他違反社會秩序維護法處罰鍰1500元。

警方據報後，調閱案發地及沿線監視器錄影畫面，發現黃姓少年於上午7時28分許在永康區農會前往新化方向公車站牌手持折疊刀揮舞。警方循線找到他，在家長的陪同下接受警詢，並交付折疊刀給警方查扣。

新市簡易庭指出，扣案刀子雖為未開鋒玩具折疊刀，卻是金屬製品，質地堅硬，且刀尖呈尖銳造形，如用以擊刺或朝人敲擊，客觀上足以對人生命、身體、安全構成威脅，具有危險性，屬具有殺傷力器械無誤。

且少年遭查獲的地點屬公眾得以出入經過公共場所，他攜帶折疊刀至該處，恐有因濫用或誤用具殺傷力器械而對社會大眾生命安全及社會安寧產生危害之虞。

法官審酌，少年無正當理由攜帶具有殺傷力的折疊刀，對社會秩序安全所造成危害，考量他未成年人思慮尚未周延、行為手段、行為後態度等一切情狀處罰鍰1500元。

法官審酌，黃姓少年無正當理由攜帶具有殺傷力的折疊刀，對社會秩序安全所造成危害，考量他未成年人思慮尚未周延等一切情狀處罰鍰1500元。圖／本報資料照
玩具 監視器

相關新聞

小琉球45歲潛水教練昨自由潛水失蹤 今持續搜尋中

昨日小琉球一名潛水教練早上10點多到大福漁港附近自由潛水後便失蹤，她先生直到晚上見妻子未返家，著急報案。消防人員昨晚搜救...

少年耍帥在永康農會站牌前把玩折疊刀 嚇壞路人報警挨罰

黃姓少年去年10月13日在台南永康區農會公車站牌前大剌剌的持玩具折疊刀揮舞，嚇壞路人向警方舉發，經警調閱監視器畫面後循線...

還沒抓人就曝光…辦案露餡全因同款偵防車 北市刑警大嘆「太好認」

北市警局偵防車超過半數都是同一廠牌、同一車款，不少刑警辦案時往往一眼就被識破，直言非罪犯高明而是「太好認」。議員黃瀞瑩質...

台東成功鎮八邊橋男子不明原因墜落 意識清楚送醫

台東縣成功鎮八邊橋昨晚間發生一起緊急救護案件。警消於晚間8點多接獲通報，指橋下疑似有人墜落，隨即通知消防單位協助救援，相...

周遭居民驚嚇！高雄鼓山高樓建案起火 沒消防設備遭停工開罰

高雄鼓山區一棟興建中的30層豪宅大樓昨凌晨起火，火勢延燒3小時，市府認為施工中大樓無消防設備，發生火警可能造成危害，指示...

影／澎湖鳥嶼漁船放網遭浪打翻 船員獲救、船主仍失蹤

澎湖鳥嶼「休閒漁政0148」漁船今天出海放置流刺網，疑遭遇強勁風浪打翻，船筏隨後漂流擱淺到鳥嶼港港嘴消波堤，船上2人落海...

