少年耍帥在永康農會站牌前把玩折疊刀 嚇壞路人報警挨罰

黃姓少年去年10月13日在台南永康區農會公車站牌前大剌剌的持玩具折疊刀揮舞，嚇壞路人向警方舉發，經警調閱監視器畫面後循線查獲，他說，因覺得帥氣而把玩折疊刀。法官認該刀雖未開鋒的玩具刀，卻是金屬製品具殺傷刀，認他違反社會秩序維護法處罰鍰1500元。

警方據報後，調閱案發地及沿線監視器錄影畫面，發現黃姓少年於上午7時28分許在永康區農會前往新化方向公車站牌手持折疊刀揮舞。警方循線找到他，在家長的陪同下接受警詢，並交付折疊刀給警方查扣。

新市簡易庭指出，扣案刀子雖為未開鋒玩具折疊刀，卻是金屬製品，質地堅硬，且刀尖呈尖銳造形，如用以擊刺或朝人敲擊，客觀上足以對人生命、身體、安全構成威脅，具有危險性，屬具有殺傷力器械無誤。

且少年遭查獲的地點屬公眾得以出入經過公共場所，他攜帶折疊刀至該處，恐有因濫用或誤用具殺傷力器械而對社會大眾生命安全及社會安寧產生危害之虞。