還沒抓人就曝光…辦案露餡全因同款偵防車 北市刑警大嘆「太好認」

北市警局偵防車超過半數都是同一廠牌、同一車款，不少刑警辦案時往往一眼就被識破，直言非罪犯高明而是「太好認」。議員黃瀞瑩質疑，警局採購的偵防車過於集中單一車款，恐增加偵查曝光的風險。警局回應，今年起讓需求單位自由選擇車款、車色。

警局統計，刑大與14個分局偵防車的配發數量共249輛，A廠牌甲款車輛的平均占比58.63%，各單位從37.5%至72.73%不等，第一名大同分局11輛中就有8輛車同款，第二名士林分局同樣超過7成。

不過，偵防車作為刑事人員跟監、埋伏、拘提逮捕犯罪嫌疑人等辦案之用，有基層無奈，雖然警政署提供多款車輛給地方警察機關選購，但北市刑警單位許多偵防車都是同一廠牌、同一車款，造成便衣埋伏很大困擾，很多毒犯、不良分子都知道刑警開這款車，他直言刑事辦案需要用不同車款到現場勘查，「刑事人員很需要隱匿。」

一名基層透露，刑警使用的車輛車牌號碼早已被公布在官網，不但容易讓他們的行動失敗，更有可能讓基層刑警暴露在風險中，其他人建議可多元化車牌。

接獲多名基層人員陳情的議員黃瀞瑩說，去年底屏東發生嫌犯拒捕還衝撞偵防車釀警傷，可見刑警辦案出生入死，完善的裝備更顯重要。有別於明顯塗裝的巡邏車有嚇阻犯罪的效果，刑事人員開的偵防車反而愈普通、愈隱匿，才能在執行任務時不被輕易發現。

黃瀞瑩調閱數據後發現，全北市近6成偵防車都同一車款，導致犯罪集團只要認得這款車，遠遠看到就知道警察來了。警方也坦承，為了怕被認出來，有時還得租車或以私車等替代方案辦案，她質疑本末倒置，市府編預算買車，卻因辨識度太高而不敢開，因此要求警局檢討現行採購與配置作法，應採行車款多元化策略。

北市警局後勤科長林崇志表示，台灣銀行共同供應契約的建議車款中，巡邏車會有7款、偵防車則有10款。去年以前選擇偵防車款式的作法，不只參考使用後滿意度最高者，也考量車內空間、轄內維修便利性較優的車款，最後提供1款廂型車、1款轎車擇一使用。