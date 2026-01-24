台東成功鎮八邊橋男子不明原因墜落 意識清楚送醫

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東成功鎮八邊橋昨晚間發生一起緊急救護案件。警消於晚間8點多接獲通報，指橋下疑似有人墜落，隨即通知消防單位協助救援，相關人員迅速趕赴現場處置。

消防局獲報後，立即派遣成功分隊、東河分隊及成功大隊車組前往支援。到場後，發現橋下有1名男性，位置較為險峻，消防人員評估環境後，隨即架設繩索展開救援作業，確保人員與傷者安全。

晚間9點33分，消防人員成功以繩索將男子吊掛至橋面，並進行初步檢傷評估。該名男子意識清楚，生命徵象穩定，隨即由救護車送往台東馬偕醫院進一步治療。

據了解，該名傷者為年約16至20歲男子，事發原因仍有待進一步釐清，相關單位已著手了解事件經過，並通知家屬到院陪同。所幸經即時救援，並未造成更嚴重後果。

警消也呼籲，民眾若發現異常狀況或需要協助時，應第一時間通報相關單位，爭取救援時效，以確保人身安全。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台東縣成功鎮八邊橋昨晚間發生男子墜落，警消至橋底將他救起送醫，幸意識清醒。圖／台東縣消防局提供
台東縣成功鎮八邊橋昨晚間發生男子墜落，警消至橋底將他救起送醫，幸意識清醒。圖／台東縣消防局提供

成功 生命線 台東

