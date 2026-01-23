桃園資收車1死6傷事故 張善政赴殯儀館慰問家屬
桃園市清潔隊資源回收車今天傍晚在龜山區失控衝撞前方垃圾車，釀1死6輕重傷悲劇；桃園市長張善政晚間9時到殯儀館慰問死者家屬，除代表市府向死傷民眾及家屬致歉，也允諾釐清事故原因，負責到底。
張善政表示，市府對今天晚上龜山清潔隊意外車禍造成民眾死傷感覺到非常難過，除了慰問，也會負起所有應該負的責任，盡最大的責任照顧死傷者。不管是傷勢復原或是後事的處理，市府絕對不會迴避，也會把整件事查個清楚，給家屬一個交代。
張善政也準備了5萬元慰問金給死者家屬，家屬原本婉拒，希望留給更需要的人但張善政還是勸家屬先收下。他說，這個錢不能代表此次事件市府的歉意，但至少讓家屬現在臨時支用與生活不會造成經濟負擔，家屬聽了之後，才勉為其難接受，非常感謝他們的體諒。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言