桃園資收車1死6傷事故 張善政赴殯儀館慰問家屬

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市清潔隊資源回收車今天傍晚在龜山區失控衝撞前方垃圾車，釀1死6輕重傷悲劇；桃園市長張善政晚間9時到殯儀館慰問死者家屬，除代表市府向死傷民眾及家屬致歉，也允諾釐清事故原因，負責到底。

張善政表示，市府對今天晚上龜山清潔隊意外車禍造成民眾死傷感覺到非常難過，除了慰問，也會負起所有應該負的責任，盡最大的責任照顧死傷者。不管是傷勢復原或是後事的處理，市府絕對不會迴避，也會把整件事查個清楚，給家屬一個交代。

張善政也準備了5萬元慰問金給死者家屬，家屬原本婉拒，希望留給更需要的人但張善政還是勸家屬先收下。他說，這個錢不能代表此次事件市府的歉意，但至少讓家屬現在臨時支用與生活不會造成經濟負擔，家屬聽了之後，才勉為其難接受，非常感謝他們的體諒。

桃園市長張善政赴殯儀館慰問死者家屬。圖／桃園市政府提供
桃園市長張善政赴殯儀館慰問死者家屬。圖／桃園市政府提供

張善政 垃圾車

延伸閱讀

別再「行政大逃亡」！張善政宣布加碼教師行政獎金 4568人受惠

台灣美光成立桃園首支企業義消 張善政期許更多業者跟進

119消防節張善政肯定消防救災 家屬是背後最大支持力量

余家昶捨己救人！家屬回捐300萬慰問金給桃市府 張善政允妥善運用

相關新聞

周遭居民驚嚇！高雄鼓山高樓建案起火 沒消防設備遭停工開罰

高雄鼓山區一棟興建中的30層豪宅大樓昨凌晨起火，火勢延燒3小時，市府認為施工中大樓無消防設備，發生火警可能造成危害，指示...

桃園資收車1死6傷事故 張善政赴殯儀館慰問家屬

桃園市清潔隊資源回收車今天傍晚在龜山區失控衝撞前方垃圾車，釀1死6輕重傷悲劇；桃園市長張善政晚間9時到殯儀館慰問死者家屬...

影／澎湖鳥嶼漁船放網遭浪打翻 船員獲救、船主仍失蹤

澎湖鳥嶼「休閒漁政0148」漁船今天出海放置流刺網，疑遭遇強勁風浪打翻，船筏隨後漂流擱淺到鳥嶼港港嘴消波堤，船上2人落海...

山路驚魂！南投力行產業道路大貨車翻覆墜谷 警消攀降救出2傷者

南投縣仁愛鄉力行產業道路今天發生大貨車翻車墜谷事故，警消獲報後動員繩索攀降救援，順利救起駕駛與乘客2人送醫治療，所幸僅全...

新北三重車禍2人命危送醫 肇因疑為機車闖紅燈

新北市三重區今天下午1時許發生的車禍，初步調查疑因22歲李男騎機車載24歲簡男沿河邊北街往長元街方向行駛，於河邊北街68...

你累了嗎？聯結車停紅燈留「巨型路障」 貨櫃慘遭丟包卡路上

桃園市蘆竹區昨晚8時傳聯結車半路「丟包」貨櫃，短暫造成當地交通紊亂，也引發網友議論，警方掌握相關資訊認定違規，目前已找到...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。