影／澎湖鳥嶼漁船放網遭浪打翻 船員獲救、船主仍失蹤

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

澎湖鳥嶼「休閒漁政0148」漁船今天出海放置流刺網，疑遭遇強勁風浪打翻，船筏隨後漂流擱淺到鳥嶼港港嘴消波堤，船上2人落海，其中吳姓船員獲救，吳姓船主至晚間仍失蹤，岸巡與消防全力動員搜救。

海巡署第七岸巡隊鳥嶼安檢所下午2時28分透過港區監視系統，發現「休閒漁政0148」在港嘴消波堤附近翻覆擱淺，隨即通報並協調友船「再出發」出港馳援搜救，鳥嶼安檢所小隊長隨船前往海上，統籌現場救援行動。

落海的吳姓船員下午近3時獲救，意識清楚，無生命危險，但需人員攙扶，隨後後送三軍總醫院澎湖分院治療，生命徵象穩定。

至於同樣落海的吳姓船主，仍未被尋獲。岸巡與友船持續在事故海域展開搜索，入夜後，鳥嶼海岸邊也出現不少當地居民自發拿著燈具，沿岸協助搜尋，希望能盡快發現失蹤者行蹤。

澎湖縣消防局表示，下午2時許接獲通報，指白沙鄉鳥嶼有漁船疑遭風浪打翻，船筏漂流至港嘴消波堤擱淺，晚間6時55分，消防人員趁著退潮時機，由鳥嶼分隊小隊長鄭源率隊進入事故海域，在漁港消波塊區域架設梯具下切搜尋，但至晚間8時許，仍未尋獲落海失蹤的吳姓船主。

消防局指出，明天上午將再結合岸巡人員、救難協會及民間船隻，擴大海上與岸際搜尋範圍，持續全力尋找失蹤船主。海巡單位也提醒，近期海象變化大，民眾於港區作業或航行時務必留意風浪狀況，若需協助可撥打「118」海巡服務專線通報。

澎湖鳥嶼「休閒漁政0148」漁船出海放網遭浪打翻，船員獲救、船主仍失蹤，岸巡與消防全力動員搜救。圖／澎湖消防局提供
澎湖鳥嶼「休閒漁政0148」漁船出海放網遭浪打翻，船員獲救、船主仍失蹤，岸巡與消防全力動員搜救。圖／澎湖消防局提供

失蹤 澎湖縣 海巡署

