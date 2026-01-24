聽新聞
0:00 / 0:00

周遭居民驚嚇！高雄鼓山高樓建案起火 沒消防設備遭停工開罰

聯合報／ 記者巫鴻瑋林保光郭韋綺／高雄報導

<a href='/search/tagging/2/高雄' rel='高雄' data-rel='/2/245362' class='tag'><strong>高雄</strong></a>市鼓山區華榮路一處新建案昨天凌晨火警，火勢延燒3小時才撲滅。圖／高雄市工務局提供
高雄市鼓山區華榮路一處新建案昨天凌晨火警，火勢延燒3小時才撲滅。圖／高雄市工務局提供

高雄鼓山區一棟興建中的30層豪宅大樓昨凌晨起火，火勢延燒3小時，市府認為施工中大樓無消防設備，發生火警可能造成危害，指示全面徹查建商旗下4個興建中的建案，昨先勒令失火的案場停工，開罰9萬元，並要求辦理結構安全鑑定合格後才能復工。

建商表示，此案經消防局火場調查初步認定為「火源不明」，工地已處理好，至於大樓安全性，將待結構鑑定後進一步處理。

這棟大樓預定蓋30樓，目前蓋到26樓，樓高約80公尺，起火點在頂樓，由於高空風勢劇烈，火勢不斷蔓延，火星自高空狂墜，周邊又是密集住宅，不少居民從睡夢中驚醒，消防局出動6個消防分隊馳援，但工地尚無消防設備，水線布設困難。且灌救過程雲梯車只能伸到10多樓，消防員只能爬梯上樓搶救。

消防局長王志平表示，火調人員初步調查，鋼筋燒熔，鑑識不易，因半夜沒施工也沒用水電，研判為未落實火源管理，案場可能遺留火種導致建築材料悶燒，進而引發板模及雜物燃燒，無人受困。

市長陳其邁昨指示查察建商旗下興建中的建案，違反規定就開罰。工務局先勒令失火的案場停工、開罰，並要求辦理結構安全鑑定，也會同高雄市土木技師勘查，發現施工場所未設置足以維護安全及預防火災的設備，已違反建築法。

高雄市近年超高大樓愈蓋愈多，高樓救火挑戰大，特搜大隊長蘇裕銘表示，目前一般雲梯車加上籃架可達72公尺，但伸腳架後與大樓之間存在三角函數問題，斜邊不可能伸展到72公尺，如果大樓前面的環境不佳，雲梯車被迫要停得更遠，伸展高度會更低。大樓若高於70公尺，只能靠人力背水帶上樓布線，任務艱巨。

高雄 豪宅 火災 消防員 陳其邁

延伸閱讀

不定時炸彈！台南市區知名危樓「來亞大樓」終於要拆除

高雄豪宅工地半夜26樓頂失火 市府勒令停工鑑定開罰9萬元

高雄高樓工地起火...頂樓鋼筋燒熔 陳其邁指示稽查建商所有建案

平鎮透天厝疑電器因素釀火警 桃園消防提醒3防範要點

相關新聞

周遭居民驚嚇！高雄鼓山高樓建案起火 沒消防設備遭停工開罰

高雄鼓山區一棟興建中的30層豪宅大樓昨凌晨起火，火勢延燒3小時，市府認為施工中大樓無消防設備，發生火警可能造成危害，指示...

桃園資收車1死6傷事故 張善政赴殯儀館慰問家屬

桃園市清潔隊資源回收車今天傍晚在龜山區失控衝撞前方垃圾車，釀1死6輕重傷悲劇；桃園市長張善政晚間9時到殯儀館慰問死者家屬...

影／澎湖鳥嶼漁船放網遭浪打翻 船員獲救、船主仍失蹤

澎湖鳥嶼「休閒漁政0148」漁船今天出海放置流刺網，疑遭遇強勁風浪打翻，船筏隨後漂流擱淺到鳥嶼港港嘴消波堤，船上2人落海...

山路驚魂！南投力行產業道路大貨車翻覆墜谷 警消攀降救出2傷者

南投縣仁愛鄉力行產業道路今天發生大貨車翻車墜谷事故，警消獲報後動員繩索攀降救援，順利救起駕駛與乘客2人送醫治療，所幸僅全...

新北三重車禍2人命危送醫 肇因疑為機車闖紅燈

新北市三重區今天下午1時許發生的車禍，初步調查疑因22歲李男騎機車載24歲簡男沿河邊北街往長元街方向行駛，於河邊北街68...

你累了嗎？聯結車停紅燈留「巨型路障」 貨櫃慘遭丟包卡路上

桃園市蘆竹區昨晚8時傳聯結車半路「丟包」貨櫃，短暫造成當地交通紊亂，也引發網友議論，警方掌握相關資訊認定違規，目前已找到...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。