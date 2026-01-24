周遭居民驚嚇！高雄鼓山高樓建案起火 沒消防設備遭停工開罰

高雄市鼓山區華榮路一處新建案昨天凌晨火警，火勢延燒3小時才撲滅。圖／高雄市工務局提供

高雄鼓山區一棟興建中的30層豪宅大樓昨凌晨起火，火勢延燒3小時，市府認為施工中大樓無消防設備，發生火警可能造成危害，指示全面徹查建商旗下4個興建中的建案，昨先勒令失火的案場停工，開罰9萬元，並要求辦理結構安全鑑定合格後才能復工。

建商表示，此案經消防局火場調查初步認定為「火源不明」，工地已處理好，至於大樓安全性，將待結構鑑定後進一步處理。

這棟大樓預定蓋30樓，目前蓋到26樓，樓高約80公尺，起火點在頂樓，由於高空風勢劇烈，火勢不斷蔓延，火星自高空狂墜，周邊又是密集住宅，不少居民從睡夢中驚醒，消防局出動6個消防分隊馳援，但工地尚無消防設備，水線布設困難。且灌救過程雲梯車只能伸到10多樓，消防員只能爬梯上樓搶救。

消防局長王志平表示，火調人員初步調查，鋼筋燒熔，鑑識不易，因半夜沒施工也沒用水電，研判為未落實火源管理，案場可能遺留火種導致建築材料悶燒，進而引發板模及雜物燃燒，無人受困。

市長陳其邁昨指示查察建商旗下興建中的建案，違反規定就開罰。工務局先勒令失火的案場停工、開罰，並要求辦理結構安全鑑定，也會同高雄市土木技師勘查，發現施工場所未設置足以維護安全及預防火災的設備，已違反建築法。

高雄市近年超高大樓愈蓋愈多，高樓救火挑戰大，特搜大隊長蘇裕銘表示，目前一般雲梯車加上籃架可達72公尺，但伸腳架後與大樓之間存在三角函數問題，斜邊不可能伸展到72公尺，如果大樓前面的環境不佳，雲梯車被迫要停得更遠，伸展高度會更低。大樓若高於70公尺，只能靠人力背水帶上樓布線，任務艱巨。