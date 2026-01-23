澎湖鳥嶼港漁船擱淺 1獲救1失蹤

快訊

中央社／ 澎湖縣23日電

澎湖鳥嶼1艘「休閒漁政0148」船筏，今天出海置放流刺網時，疑遭風浪打翻漂流擱淺，1名吳姓船員與1名吳姓船主落海，其中船員獲救送醫，岸巡與友船正全力搜尋落海船主。

海巡署金馬澎分署第七岸巡隊鳥嶼安檢所今天下午2時28分，透過港區監視系統，發現「休閒漁政0148」於港嘴消波堤處發生擱淺情事，立即協調友船「再出發」出港協助搜救，由鳥嶼安檢所小隊長隨船前往海上協尋，統籌現場救援作業。

落海的吳姓船員在下午近3時許獲救，意識清楚，無生命危險，但需人員攙扶，隨後送至三總澎湖分院救治。另名落海的吳姓船主尚未尋獲，岸巡與友船仍持續在海上搜尋中。

隸屬白沙鳥嶼漁港「休閒漁政0148」船筏，今天下午自鳥嶼港報關出海放網作業，船上有吳姓船主與吳姓船員各1人，疑在放網作業中船筏失去重心遭風浪打翻，被海流吹至港嘴消波堤處，2人均落海。

海巡署金馬澎分署表示，民眾於港區作業或航行時，應留意岸邊及水域安全，務必減速航行並注意周邊狀況；另如發現不法情事或需海巡單位協助時，請立即撥打「118」海巡服務專線通報。

海巡署 澎湖

