快訊

自燃事件頻傳…北捷釋出新公告「進站勿使用行動電源」出事將求償

寶雅短影音正妹女店員爆紅 真實身分曝光網大讚：笑容好甜

新北市長三腳督民調落後 黃國昌認了：60歲以上輸到慘不忍睹

聽新聞
0:00 / 0:00

山路驚魂！南投力行產業道路大貨車翻覆墜谷 警消攀降救出2傷者

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣仁愛鄉力行產業道路今天發生大貨車翻車墜谷事故，警消獲報後動員繩索攀降救援，順利救起駕駛與乘客2人送醫治療，所幸僅全身多處擦挫傷，並無生命危險，詳細肇事原因仍待警方釐清。

仁愛警分局指出，張姓男子今天上午11點多駕駛大貨車，搭載岳姓乘客，沿投89線力行產業道路由望洋往翠巒方向行駛，行經指標16公里處時，疑因路況不佳，車輛不慎失控翻落約10公尺深山谷。

仁愛消防隊接獲通報後，立即出動警義消及神鷹山難搜救隊前往救援，因事故地點地勢陡峭，救援人員以繩索攀降方式下切山谷，合力將受困的駕駛與乘客救出，並由救護車送往醫院治療。

消防人員表示，張、岳2名傷者意識清楚，主要為全身多處擦挫傷，經送醫治療後並無生命危險。

警方指出，力行產業道路位處高山地區，沿線地質脆弱，經常發生落石與坍方情形，加上道路狹窄、彎多坡陡，行車環境險峻，過去已多次發生交通事故，提醒用路人行經該路段務必減速慢行，提高警覺，以策安全。

仁愛鄉力行產業道路今天發生大貨車翻覆墜谷事故，幸好駕駛乘客僅擦挫傷，無生命危險。圖／仁愛警分局提供
仁愛鄉力行產業道路今天發生大貨車翻覆墜谷事故，幸好駕駛乘客僅擦挫傷，無生命危險。圖／仁愛警分局提供
仁愛鄉力行產業道路今天發生大貨車翻覆墜谷事故，幸好駕駛乘客僅擦挫傷，無生命危險。圖／仁愛警分局提供
仁愛鄉力行產業道路今天發生大貨車翻覆墜谷事故，幸好駕駛乘客僅擦挫傷，無生命危險。圖／仁愛警分局提供
仁愛鄉力行產業道路今天發生大貨車翻覆墜谷事故，幸好駕駛乘客僅擦挫傷，無生命危險。圖／仁愛警分局提供
仁愛鄉力行產業道路今天發生大貨車翻覆墜谷事故，幸好駕駛乘客僅擦挫傷，無生命危險。圖／仁愛警分局提供

南投縣 交通事故

延伸閱讀

險重演太魯閣悲劇！台東大貨車手剎未拉滑落卡鐵軌 駕駛起訴

油表壞了不知情！大貨車凌晨拋錨「顧路」 大園警暖心載送買油解圍

影／搭1次只要10元！南投6673客運上路了 直達彰化雙鐵

菲律賓籍移工騎車雙載被大貨車撞擊 1男1女雙雙被輾斃

相關新聞

遭追撞後誤踩油門？國民黨台中市黨部遭撞 休旅車猛衝進停車場畫面曝

國民黨台中市黨部今上午驚傳遭車輛撞擊，王姓女子駕駛1輛銀色LEXUS車因遭後車追撞，疑似緊張誤踩油門，突然暴衝撞進市黨部...

竹縣幼兒園爆虐童…家長控孩子遭虐打1小時 園方急解聘師

新竹縣新豐鄉某私立幼兒園驚傳虐童案，家長在社群Threads發文指控，家中幼兒遭園內老師「虐打1小時」，目前已報案並完成...

附近民眾快關窗！鶯歌鐵皮貨櫃屋大火濃煙竄出 消防局前往撲救

新北市鶯歌區西湖街鐵皮貨櫃屋今天下午1時許竄出大火冒出濃煙，新北市消防局出動13分隊29車49人前往撲救，初步確認無人員...

高雄豪宅工地半夜26樓頂失火 市府勒令停工鑑定開罰9萬元

高雄市鼓山區華榮路一處興建中的新建案今天凌晨發生火警，火勢延燒3小時才撲滅，雖未釀傷亡，不過該建案與鄰近大樓棟距過近，住...

山路驚魂！南投力行產業道路大貨車翻覆墜谷 警消攀降救出2傷者

南投縣仁愛鄉力行產業道路今天發生大貨車翻車墜谷事故，警消獲報後動員繩索攀降救援，順利救起駕駛與乘客2人送醫治療，所幸僅全...

新北三重車禍2人命危送醫 肇因疑為機車闖紅燈

新北市三重區今天下午1時許發生的車禍，初步調查疑因22歲李男騎機車載24歲簡男沿河邊北街往長元街方向行駛，於河邊北街68...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。