山路驚魂！南投力行產業道路大貨車翻覆墜谷 警消攀降救出2傷者

南投縣仁愛鄉力行產業道路今天發生大貨車翻車墜谷事故，警消獲報後動員繩索攀降救援，順利救起駕駛與乘客2人送醫治療，所幸僅全身多處擦挫傷，並無生命危險，詳細肇事原因仍待警方釐清。

仁愛警分局指出，張姓男子今天上午11點多駕駛大貨車，搭載岳姓乘客，沿投89線力行產業道路由望洋往翠巒方向行駛，行經指標16公里處時，疑因路況不佳，車輛不慎失控翻落約10公尺深山谷。

仁愛消防隊接獲通報後，立即出動警義消及神鷹山難搜救隊前往救援，因事故地點地勢陡峭，救援人員以繩索攀降方式下切山谷，合力將受困的駕駛與乘客救出，並由救護車送往醫院治療。

消防人員表示，張、岳2名傷者意識清楚，主要為全身多處擦挫傷，經送醫治療後並無生命危險。

警方指出，力行產業道路位處高山地區，沿線地質脆弱，經常發生落石與坍方情形，加上道路狹窄、彎多坡陡，行車環境險峻，過去已多次發生交通事故，提醒用路人行經該路段務必減速慢行，提高警覺，以策安全。