你累了嗎？聯結車停紅燈留「巨型路障」 貨櫃慘遭丟包卡路上

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市蘆竹區昨晚8時傳聯結車半路「丟包」貨櫃，短暫造成當地交通紊亂，也引發網友議論，警方掌握相關資訊認定違規，目前已找到貨櫃車公司，將進一步對司機開罰。

據查，事件發生在蘆竹區中正路與南竹路口，昨晚8時43分左右，一輛綠色貨櫃聯結車原本在停等紅燈，但綠燈續行時，貨櫃不知何故脫鉤，車頭緩慢駛過路口卻把貨櫃留在原地，不少用路人傻眼錯愕。後來，貨櫃車駕駛雖有察覺不對勁，但無法將貨櫃載離，臨時叫同行支援，狀況才在晚上9時25分左右排除。

蘆竹警方表示，駕駛汽車若發生故障不能行駛，不即時處置或設法移置，按道路交通管理處罰條例可處1500元到3000元罰款。本案已掌握貨櫃車公司資訊，後續將追查駕駛人身分並對其開罰。

桃園市蘆竹區昨晚傳貨櫃聯結車停紅燈後留下巨大貨櫃在原地，造成交通紊亂，也讓其他用戶人傻眼。記者陳俊智／翻攝
貨櫃 桃園

