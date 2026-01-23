快訊

新北市長三腳督民調落後 黃國昌認了：60歲以上輸到慘不忍睹

超丟臉！台灣遊客泰國白廟違規還打架 奈何橋上「與當地人互毆」影片曝

加拿大好市多上架高雄百年餅店鳳梨酥 價格讓人驚：比台灣便宜

竹縣幼兒園爆虐童…家長控孩子遭虐打1小時 園方急解聘師

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

<a href='/search/tagging/2/新竹' rel='新竹' data-rel='/2/144129' class='tag'><strong>新竹</strong></a>縣新豐鄉某私立<a href='/search/tagging/2/幼兒園' rel='幼兒園' data-rel='/2/112035' class='tag'><strong>幼兒園</strong></a>驚傳虐童案，家長在社群Threads發文指控，家中幼兒遭園內老師「虐打1小時」，目前已報案並完成驗傷。示意圖／AI生成
新竹縣新豐鄉某私立幼兒園驚傳虐童案，家長在社群Threads發文指控，家中幼兒遭園內老師「虐打1小時」，目前已報案並完成驗傷。示意圖／AI生成

新竹縣新豐鄉某私立幼兒園驚傳虐童案，家長在社群Threads發文指控，家中幼兒遭園內老師「虐打1小時」，目前已報案並完成驗傷。園方也在臉書發布聲明，強調已解聘該名教師，並全面檢討、關懷幼童。縣府表示，今成立調查小組，保障兒童權益與安全。

家長貼出多張傷勢照片，畫面只見幼童臉頰靠近顴骨處可見大片手掌狀紅腫瘀痕，耳際到臉頰有多處疑似抓痕或擦挫傷痕跡；另在頸部、鎖骨上方處也可見明顯紅色瘀痕。

家長表示，孩子最嚴重的不只是外傷，而是心理狀態受到很大影響，「我們要的不是錢，是一連串的為什麼」，當然如果可以也想以牙還牙，之所以公開是希望不要再有人受害，因此才會透過輿論讓更多人知道該幼兒園狀況。

對此，該幼兒園也在臉書發布聲明，表示針對園內教師不當對待幼兒事件，向受影響孩子及其家長、以及社會大眾致歉。園方稱經查證，「該名幼兒確實出現不當對待所造成之明顯痕跡」，此行為嚴重違反幼兒安全照顧原則，園方對管理與督導未盡完善「責無旁貸」。

園方並公布4項處置：第一時間即刻解聘該名教師並終止職務關係；第二，已主動通報主管機關並配合調查；第三，主動聯繫家長關懷幼兒身心狀況並提供協助；第四，啟動全面內部檢討，包括人員管理、督導機制與教師培訓制度，避免類案再發生。園方強調「任何形式不當對待或體罰皆非本園所能容許」，後續將依主管機關指示持續向家長說明處理進度。

新竹縣政府教育局表示，針對家長反映本縣幼兒園疑似發生兒童受虐事件，教育局今日已召開審查小組會議，決議正式受理此案，並成立專案調查小組全面調查。同時，教育局已告知家長及相關當事人後續處理流程，將確保調查過程公開、透明，並保障兒童權益與安全。

竹北市民代表游雅婷也關切此事，表示兒虐零容忍，體罰是沒有辦法解決任何問題的，不但會造成兒童身體上的創傷且造成兒童心理影響層面深遠廣大，很可能會造成日後拒學，教育局應主動協助提供兒童心理諮詢讓孩子能夠恢復健康。

該幼兒園也在臉書發布聲明，表示針對園內教師不當對待幼兒事件，向受影響孩子及其家長、以及社會大眾致歉。圖／取自該幼兒園臉書
該幼兒園也在臉書發布聲明，表示針對園內教師不當對待幼兒事件，向受影響孩子及其家長、以及社會大眾致歉。圖／取自該幼兒園臉書

教育局 幼兒園 教師 新竹

延伸閱讀

學校行政大逃亡…台中教團喊獎金加碼 市府回應了

新北鶯歌某私幼遭爆逼3歲童脫內褲擦水 教育局：去年底已開罰16.2萬

國民黨立院黨團與全教總批教育部惡修教師解聘法

教師解聘辦法惹怒基層老師 林沛祥提3要求：教育部全面檢討

相關新聞

高雄豪宅工地半夜26樓頂失火 市府勒令停工鑑定開罰9萬元

高雄市鼓山區華榮路一處興建中的新建案今天凌晨發生火警，火勢延燒3小時才撲滅，雖未釀傷亡，不過該建案與鄰近大樓棟距過近，住...

影／貢寮汽車墜河！深5米水淹一半兄弟受困 駕駛送醫不治、1輕傷

新北市貢寮區和美街今上午11時，一輛汽車不明原因撞斷護欄翻落路旁5公尺深河床，水淹一半車身，警、消到場救援，從車內救出2...

山路驚魂！南投力行產業道路大貨車翻覆墜谷 警消攀降救出2傷者

南投縣仁愛鄉力行產業道路今天發生大貨車翻車墜谷事故，警消獲報後動員繩索攀降救援，順利救起駕駛與乘客2人送醫治療，所幸僅全...

新北三重車禍2人命危送醫 肇因疑為機車闖紅燈

新北市三重區今天下午1時許發生的車禍，初步調查疑因22歲李男騎機車載24歲簡男沿河邊北街往長元街方向行駛，於河邊北街68...

你累了嗎？聯結車停紅燈留「巨型路障」 貨櫃慘遭丟包卡路上

桃園市蘆竹區昨晚8時傳聯結車半路「丟包」貨櫃，短暫造成當地交通紊亂，也引發網友議論，警方掌握相關資訊認定違規，目前已找到...

竹縣幼兒園爆虐童…家長控孩子遭虐打1小時 園方急解聘師

新竹縣新豐鄉某私立幼兒園驚傳虐童案，家長在社群Threads發文指控，家中幼兒遭園內老師「虐打1小時」，目前已報案並完成...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。