竹縣幼兒園爆虐童…家長控孩子遭虐打1小時 園方急解聘師

示意圖／AI生成

新竹縣新豐鄉某私立幼兒園驚傳虐童案，家長在社群Threads發文指控，家中幼兒遭園內老師「虐打1小時」，目前已報案並完成驗傷。園方也在臉書發布聲明，強調已解聘該名教師，並全面檢討、關懷幼童。縣府表示，今成立調查小組，保障兒童權益與安全。

家長貼出多張傷勢照片，畫面只見幼童臉頰靠近顴骨處可見大片手掌狀紅腫瘀痕，耳際到臉頰有多處疑似抓痕或擦挫傷痕跡；另在頸部、鎖骨上方處也可見明顯紅色瘀痕。

家長表示，孩子最嚴重的不只是外傷，而是心理狀態受到很大影響，「我們要的不是錢，是一連串的為什麼」，當然如果可以也想以牙還牙，之所以公開是希望不要再有人受害，因此才會透過輿論讓更多人知道該幼兒園狀況。

對此，該幼兒園也在臉書發布聲明，表示針對園內教師不當對待幼兒事件，向受影響孩子及其家長、以及社會大眾致歉。園方稱經查證，「該名幼兒確實出現不當對待所造成之明顯痕跡」，此行為嚴重違反幼兒安全照顧原則，園方對管理與督導未盡完善「責無旁貸」。

園方並公布4項處置：第一時間即刻解聘該名教師並終止職務關係；第二，已主動通報主管機關並配合調查；第三，主動聯繫家長關懷幼兒身心狀況並提供協助；第四，啟動全面內部檢討，包括人員管理、督導機制與教師培訓制度，避免類案再發生。園方強調「任何形式不當對待或體罰皆非本園所能容許」，後續將依主管機關指示持續向家長說明處理進度。

新竹縣政府教育局表示，針對家長反映本縣幼兒園疑似發生兒童受虐事件，教育局今日已召開審查小組會議，決議正式受理此案，並成立專案調查小組全面調查。同時，教育局已告知家長及相關當事人後續處理流程，將確保調查過程公開、透明，並保障兒童權益與安全。

竹北市民代表游雅婷也關切此事，表示兒虐零容忍，體罰是沒有辦法解決任何問題的，不但會造成兒童身體上的創傷且造成兒童心理影響層面深遠廣大，很可能會造成日後拒學，教育局應主動協助提供兒童心理諮詢讓孩子能夠恢復健康。