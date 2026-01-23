快訊

遭追撞後誤踩油門？國民黨台中市黨部遭撞 休旅車猛衝進停車場畫面曝

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

國民黨台中市黨部今上午驚傳遭車輛撞擊，王姓女子駕駛1輛銀色LEXUS車因遭後車追撞，疑似緊張誤踩油門，突然暴衝撞進市黨部停車場，圍牆遭撞倒石塊噴飛，砸傷一旁台中市府都發局的員工，包括王女車上2名乘客，現場一共3人受傷，警方排除酒駕，案發情形釐清中。

台中第一分局今上午10點多獲報，西區大隆路40號前有車禍，經查王婦（72歲）開1輛紅色Mini Cooper由東興路沿大隆路往精明二街方向時，碰撞前方開銀色LEXUS且已減速的王女（53歲）。

王女車上載有2名乘客，遭追撞當下疑緊張、誤踩油門，車內更有人驚呼「趕快煞車！」但整輛車仍暴衝撞進國民黨台中市黨部，波及停車場鐵門、圍牆，車內2名乘客也受傷。

因當時圍牆遭猛烈撞擊倒塌，石塊也噴飛砸向一旁台中市都發局修復工程科的員工，造成其腿部擦挫傷，3名傷者都送醫。

警方指出，對2名王姓駕駛酒測值均為0，已調閱監視器正釐清案發原因。

紅色Mini Cooper由東興路沿大隆路往精明二街方向時，碰撞前方開銀色LEXUS。圖／讀者提供
紅色Mini Cooper由東興路沿大隆路往精明二街方向時，碰撞前方開銀色LEXUS。圖／讀者提供
市黨部圍牆遭猛烈撞擊倒塌，石塊噴飛砸向一旁台中市都發局修復工程科的員工，造成其腿部擦挫傷。圖／讀者提供
市黨部圍牆遭猛烈撞擊倒塌，石塊噴飛砸向一旁台中市都發局修復工程科的員工，造成其腿部擦挫傷。圖／讀者提供
王女駕駛銀色LEXUS，遭追撞後疑緊張、誤踩油門，整輛車暴衝撞進國民黨台中市黨部，波及停車場鐵門、圍牆，車內2名乘客也受傷。圖／讀者提供
王女駕駛銀色LEXUS，遭追撞後疑緊張、誤踩油門，整輛車暴衝撞進國民黨台中市黨部，波及停車場鐵門、圍牆，車內2名乘客也受傷。圖／讀者提供

