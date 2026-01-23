高雄豪宅工地半夜26樓頂失火 市府勒令停工鑑定開罰9萬元

高雄市鼓山區華榮路一處興建中的新建案今天凌晨發生火警，火勢延燒3小時才撲滅，雖未釀傷亡，不過該建案與鄰近大樓棟距過近，住戶憂心建案安全，高雄工務局今天勒令停工，要求辦理結構安全鑑定，未查核合格前，不得復工，並開罰9萬元。

這起新建案火警發生在今天凌晨0時11分許，起火位置在建築物26樓頂樓，因樓層過高雲梯上不了，消防員爬了20多層樓上樓灌救，火勢凌晨於3時左右撲滅，消防局重返火場鑑識，初步判定疑施工現場未妥善落實火源管理，遺留火種致建築材料悶燒，進而引發板模及雜物燃燒。

工務局表示，接獲通報後即刻派員會同高雄市土木技師前往現場勘查。經查該工地施工場所未設置足以維護安全及預防火災之相關設備或管理措施，已違反建築法第63條規定，爰依同法第89條規定，對承造人處以9萬元罰鍰，並立即勒令該工程停工。

為確保建築結構安全，工務局同步要求該建築工地後續須委託第三方公正單位辦理結構安全鑑定，確認樓板結構強度未受火災影響，相關鑑定及改善作業完成並經查核合格前，不得申請復工。

另，工務局已立即啟動專案巡檢行動，針對高樓層建築工地，啟動跨局處聯合稽查機制，重點檢視工地防火管理、防滑安全措施、施工動線安全、可燃物堆置情形及整體公共安全管理制度落實狀況，全面強化建築工地防災安全管理，以防範類似事件再度發生。