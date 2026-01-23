快訊

影／高雄外海油輪2船員手腳骨折 空勤黑鷹起飛緊急救援

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄外海今天上午發生海上緊急醫療救援事故，賴比瑞亞籍油輪「DELOS」2名外籍船員受傷，空中勤務總隊接獲通報，派遣黑鷹直升機救人，2人手臂開放性骨折，獲及時送醫治療，暫無生命危險。

空勤總隊第三大隊第一隊表示，受傷船員分別為32歲巴基斯坦籍男子莫欣德（音譯），左手手肘開放性骨折，以及44歲希臘籍男子約阿尼斯，右膝開放性骨折，2人生命跡象穩定。

這艘賴比瑞亞籍油輪「DELOS」在高雄西南外海8海里處求救。今天上午8時40分，空勤總隊接獲通報，派遣編號NA-712黑鷹直升機執行救援任務，上午9時25分降落油輪甲板，由海巡員下機為2名傷患檢傷、包紮後登機返航，直到上午10時許，由消防局派救護車送醫。

高雄外海今天有艘油輪2名船員受傷骨折，空勤黑鷹直升機馳援救人。影片來源／空勤總隊提供
高雄外海今天有艘油輪2名船員受傷骨折，空勤黑鷹直升機馳援救人。影片來源／空勤總隊提供

