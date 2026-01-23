影／趕送貨物給廠商 高雄小貨車右轉失重心撞分隔島側翻

郭姓男子今天上午11時駕小貨車趕著中午前送貨物給廠商，沒料，行經高市左楠路欲右轉世運大道，疑轉彎車速過快，導致重心不穩，車子失控撞上分隔島及號誌桿側翻，所幸郭僅受輕傷，自行脫困。

