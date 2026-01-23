影／趕送貨物給廠商 高雄小貨車右轉失重心撞分隔島側翻
郭姓男子今天上午11時駕小貨車趕著中午前送貨物給廠商，沒料，行經高市左楠路欲右轉世運大道，疑轉彎車速過快，導致重心不穩，車子失控撞上分隔島及號誌桿側翻，所幸郭僅受輕傷，自行脫困。
楠梓警分局指出，29歲郭姓男子今天上午11時許駕小貨車從左楠路右轉世運大道時，不明原因車子失控失去平衡後撞擊分隔島及號誌桿，當場側翻，所幸郭男僅受輕傷，自行爬出車外脫困。
警方獲報到場處置，對郭男施以酒測，未有飲酒情事；據了解，郭稱當時趕著送貨給廠商，沒料過彎時車子突然失控，詳細肇責由交通大隊分析研判。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言