高雄高樓工地起火...頂樓鋼筋燒熔 陳其邁指示稽查建商所有建案

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市鼓山區裕誠路興建中的大樓今天起火，由於樓頂連鋼筋都已經燒熔，消防局還待深入查證起火原因，初步傾向工地管理問題。市府今天成立專案小組，要聯合稽查這建設公司在高雄的所有建案。

這棟大樓要興建30樓，目前蓋到26樓，樓高約80公尺，雲梯車只能伸到10多公尺，火勢在樓頂燃燒，消防員只能靠土法煉鋼，以人力爬樓梯上樓救火。

高雄市消防局長王志平表示，火調人員上樓查看，發現連鋼筋都已經燒得熔化，鑑識不易，因半夜沒施工、沒人上樓用火、用電，才傾向是工地管理問題。

高雄市政府今天也針對這次大樓火警檢討，認為施工中的大樓起火，又因未完工，無消防設備，一旦發生類似問題，可能造成危害，市長陳其邁指示成立專案，由工務局、勞工局及消防局組成聯合稽查小組，巡察這家建設公司在高雄的4個興建中的建案，一有違反規定便開罰。

高雄興建中的大陸半夜起火，市府成立專案，聯合稽查這建設公司所有建案工地。圖／擷取自Threads／liaoyian0428
工地 陳其邁

